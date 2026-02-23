İftar sofrasının asırlık misafiri: Tam 8 saatte pişiyor, davul sesini duyan fırınlara koşuyor!

KADİM BİR GELENEK

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkek, ilçede sadece bir yemek değil; bir kimlik, bir buluşma noktası. Her mahallede bulunan tarihi keşkek fırınları, bu ayda kapılarını asırlık bir gelenek için açıyor.