17°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Iğdır’da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu: Vücut içinde gizlemiş!

İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren bir şahıs, Iğdır’da polisin şüpheli takibi sonucu yakalandı. Hastanede yapılan radyolojik muayenede şahsın anal bölgesinde gizlenmiş üç parça halinde 130 gram metamfetamin tespit edildi...

Iğdır'da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu: Vücut içinde gizlemiş!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
18:02
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
18:19

'da, ’dan ’ye yasa dışı yollardan giriş yapan şahsın radyolojik muayenesinde makatında madde tespit edildi. Şüpheli ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan bir kişiyi şüphe üzerine takibe alındı.

Iğdır’da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu: Vücut içinde gizlemiş!

CERRAHİ MÜDAHALE İLE ÇIKARTILDI

Gözaltına alınan şahıs hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan görüntülemede şüphelinin makat bölgesinde üç parça halinde yabancı cisim tespit edildi. Cerrahi müdahale ile çıkarılan paketlerde toplam 130 gram ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, uyuşturucunun kentte dağıtımını yaptığı değerlendirilen iki şüpheliyi daha yakaladı. Bu kişilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 47 gram daha metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır’da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu: Vücut içinde gizlemiş!


Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#Türkiye
#uyuşturucu kaçakçılığı
#uyuşturucu
#iran
#ığdır
#metamfetamin
#Yasa Dışı Giriş
#Yaşam
