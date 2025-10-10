Iğdır’da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu: Vücut içinde gizlemiş!

Iğdır'da, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan şahsın radyolojik muayenesinde makatında uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheli ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan bir kişiyi şüphe üzerine takibe alındı.

CERRAHİ MÜDAHALE İLE ÇIKARTILDI

Gözaltına alınan şahıs hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan görüntülemede şüphelinin makat bölgesinde üç parça halinde yabancı cisim tespit edildi. Cerrahi müdahale ile çıkarılan paketlerde toplam 130 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, uyuşturucunun kentte dağıtımını yaptığı değerlendirilen iki şüpheliyi daha yakaladı. Bu kişilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 47 gram daha metamfetamin ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.