Iğdır'da iki yengesini katletti! Çay içip keyif yaptı: İfadesi şaşkına çevirdi

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki şahıs, iki yengesini gözünü kırpmadan katletti. Zanlının çifte cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği öğrenilirken, ifadesi de ortaya çıktı. Cinayetin nedeninin köy yolu kullanımını yüzünden kavga çıktığı ve yengelerinin de bu kavgada köylüden yana tavır takınması olduğunu belirtti.

Iğdır'ın Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde 28 Mayıs'ta meydana gelen çifte cinayet kan dondurdu. 73 yaşındaki M.Ç. isimli şahıs, yengeleri 59 yaşındaki Hatun Çakmakcı ile 52 yaşındaki Elmas Çakmakcı'yı silahla vurarak katletti. Cinayetlerin ardından silahla birlikte kaçan M.Ç.'nin köy kahvesine giderek çay içip yakınlarıyla vedalaştığı ortaya çıktı. Korkunç olayın ardından kıskıvrak yakalanan cani kayınbirader cinayetleri neden işlediğini de açıkladı.

CİNAYETLERİN NEDENİNİ AÇIKLADI

M.Ç., ifadesinde köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle köyden göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü söyledi. Dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını, köylülerin köy yolunu kullanmasını istemediğini belirten M.Ç., bundan dolayı daha önce şikayette bulunduğunu ifade etti. M.Ç., "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı'nın evine gittim. Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN ÇAY İÇMİŞ

M.Ç., ifadesinde olayn ardından evine döndükten sonra traktörle Karakoyunlu ilçesine gittiğini söyledi. Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden zanlı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti. Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını söyleyen M.Ç., bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını belirtti. Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden M.Ç., pişman olduğunu söyledi.