İğrenç görüntüler! 61 yaşındaki sapık, küçük kızı sokak ortasında taciz etti

İstanbul Başakşehir'de okuldan çıkan 13 yaşındaki kız çocuğu, 61 yaşındaki sapık tarafından taciz edildi. İğrenç görüntülerin ardından yakalanan sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 7. Bölge Firuze Sitesi Otobüs durağı yanında kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Okuldan çıkıp eve gitmeyen 13 yaşındaki kız çocuğu, 61 yaşındaki Y.K., tarafından taciz edildi. Sokak ortasında kimseden çekinmeden kız çocuğunu sıkıştıran sapık, yoldan geçen bir vatandaş tarafından engellendi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Korku dolu anlar yaşayan kız, ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gün saat 22.00 sıralarında şüpheliyi Kayabaşı Mahallesi'nde yakaladı. Y.K.'nın cinsel tacizden iki suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.