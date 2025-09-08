İki çocuğun hayatını kaybettiği olayı anlattı: 'Mahalleli elleriyle kazdı'

Erzurum'da 2 çocuğun hayatını kaybettiği damı çöken toprak evin enkazından yaralıları çıkaran mahalle sakini yaşadıklarını anlattı.

Pasinler ilçesi Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evin damının çökmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı.

"ELLERİMİZLE KÜREKLERLE KAZDIK"

Olayı duyan mahalle sakinleri ilk etapta yaptıkları çalışmayla enkazdaki yaralıları çıkardı.

Mahalle sakinlerinden Melikhan Subaşı, AA muhabirine, olayı komşularından duyduğunu söyledi.

Ardından hemen çöken evin olduğu yere geldiğini belirten Subaşı, "Caminin önünde oturuyorduk. Hemen geldik ve müdahale ettik. Daha sonra da sağlık ekipleri geldi." dedi.

Subaşı, kürek ve el yardımıyla toprağı kazıdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki kişi hemen kapının girişindeydi. Onlara müdahale ettik. Çıkarırken bilinçleri yerindeydi. Ardından diğerlerini aramaya başladık. Diğerlerinin üzerine toprak gelmişti. Onları çıkarmak için ellerimizle, küreklerle kazdık müdahale ettik. Çıkarırken arkadaşlarımızdan nabızlarını kontrol edenler oldu ve nabız alındığını bildirdiler. Ardından diğer kişilerden de nabız alındığını söylediler. Bir kişiden nabız alınıp alınmadığını bilmiyoruz net değildi."

6 VE 11 YAŞLARINDAKİ İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde toprak evin damının çökmesi sonucu 6 kişi yaralanmış, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ile Sudenaz Kara (11), müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.