İki grup arasında bıçaklı kavga! 2 kardeş bıçaklandı, bir polis yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga hastanede son buldu. Kavgada 11 ve 20 yaşındaki 2 kardeş bıçaklanırken, olayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru da yaralandı.

Kocaeli'de iki grubun kavgasında kan aktı. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 KARDEŞ BIÇAKLANDI

Kavgada E.M.(11) ve E.H.M.(20) isimli 2 kardeş çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı.

1 POLİS YARALANDI

Yaşanan arbedede bir polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan B.B. ve H.Y.B. isimli kardeşleri gözaltına aldı. Yaralanan E.M. ve E.H.M. kardeşler ile polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.