İki hafta önce işe başlamıştı... Feci şekilde hayatını kaybetti: Ailesi sinir krizi geçirdi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde buluan bir sitede iki hafta önce bina görevlisi olarak işe başlayan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet T., bodrum katta biriken suyu emiciyle dışarı çıkarttığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şahsın yakınları, cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.