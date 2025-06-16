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 | Baran Aksoy

İki ilde denize girmek yasaklandı! Ne kadar süreceği belli oldu

Ordu ve Giresun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından yasağa uymaları ve uyarıları dikkate almaları istendi.

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İki ilde denize girmek yasaklandı! Ne kadar süreceği belli oldu
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 18:08

Ordu Valiliği, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyurdu. Valiliğin açıklamasında, vatandaşların yasağa uymaları istendi.

İki ilde denize girmek yasaklandı! Ne kadar süreceği belli oldu

ORDU'NUN ARDINDAN GİRESUN'DA DA DENİZLERE GİRİŞLER YASAKLANDI

Ordu'nun ardından Giresun'da da denize girişler yasaklandı. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları sebebiyle bugün il sınırlarındaki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından yasağa uymaları ve uyarıları dikkate almaları istendi.

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ETİKETLER
#Giresun
#dalga
#Ordu
#Denize Girmek Yasaklandı
#Deniz Güvenliği
#Rip Akıntısı
#Can Güvenliği
#Yaşam
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