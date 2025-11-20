İki kardeşi ölüm ayırdı! Halk otobüsü şoförü gözaltına alındı

C.K'nin kullandığı 56 DA 906 plakalı belediye otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkisinde 18 yaşındaki Dursun Tosun'un kullandığı 56 AAD 464 plakalı motosikletle çarpıştı.

18 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ AĞABEYİ AĞIR YARALANDI

Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 23 yaşındaki ağabeyi Halis Tosun yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

İŞE GİTTİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Bu arada bir ekmek fırınında çalışan kardeşlerin işe gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.