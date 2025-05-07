İki kardeşin elleri kelepçelenip boğazları kesildi! Vahşetin ardında dikkat çeken 'baba' detayı

Sivas'ta elleri kelepçelenip boğazları kesilerek katledilen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin amcaları Fevzi Şimşek konuştu. Vahşette ortaya çıkan 'baba' detayı ise dikkat çekti. Çocukların babasının yıllar önce şüpheli şekilde kaybolduğu öğrenildi.

Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki bir apartmanda yaşanan vahşet kan dondurdu. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek adlı iki kardeş evlerinde korkunç şekilde öldürülmüş halde bulundu. Melisa'nın öldürülmeden önce ellerinin kelepçelendiği belirlenirken, gece vakti eve giren maskeli ve gözlüklü saldırganın her yerde arandığı bildirildi. Konu ile ilgili konuşan amca Fevzi Çakmak ise dikkat çeken 'baba' detayını paylaştı. Şimşek, çocukların babasının da şüpheli bir şekilde kaybolduğunu açıkladı.

'BABA' DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Katledilen kardeşlerin amcası Fevzi Şimşek, yaptığı açıklamada çocukların babası olan kardeşi Uğur Şimşek'in 4 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Babaları 4-5 yıldır yoktur. Kız kardeşleri bulabilmek için kadın programlarına çıktı. Bulamadılar babalarını. Anneleri büyüttü bunları. Dün gelmişler, çocuklara yazık etmişler. Kız evdeydi, oğlan sonradan eve gelmiş. Ardından gelip çocukları katletmişler. Ocakları batsın. Olay sırasında anneleri babasının köyündeydi" dedi.

HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir müddet sonra binadan ayrıldığını tespit etti. Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan U.Ş. ve kardeşi M.Ş'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."