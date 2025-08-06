İki otomobil kafa kafaya girdi: Ölü ve yaralı var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Faris N. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Abdullah Petek yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Abdullah Petek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan Faris N. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.