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 | Bengül Büyükhan

İki şehrin korkulu rüyasıydı! Çaldıkları paralarla ziyafet yaptıkları ortaya çıktı!

Nevşehir ve Niğde'de hırsızlık olaylarının artması üzerine Jandarma çalışma başlattı. Kameraları tek tek izleyen ekipler 4 kişilik çeteyi çökertmek için harekete geçti. Çete lideri Hatay'daki evinde operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde döviz, altın ve bir miktar para ele geçirildi. Öte yandan hırsızların girdikleri evlerden çaldıkları paralarla bir restoranda ziyafet çektikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

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İki şehrin korkulu rüyasıydı! Çaldıkları paralarla ziyafet yaptıkları ortaya çıktı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 10:43

Nevşehir ve Niğde'nin korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi çökertildi. Liderliğini Coşkun K.’nın yaptığı çete, Hatay’dan Niğde ve Nevşehir’e geldi. Yol üstünde gözlerine kestirdikleri ev ve işyerlerine giren çete üyeleri, son olarak Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesinde bir eve girdi. Hırsızlık ihbarları üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile hırsızların yakalanması için çalışma başlatan JASAT ve Göreme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı günlere ait yaklaşık 30 bin araç ve bin 600 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

4 KİŞİLİK ÇETE KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamera kayıtlarında 4 kişilik çeteden 3 kişinin hırsızlık yapacakları ev ve iş yerlerine girdikleri, 1 kişinin ise elinde silahla bahçede gözcülük yaptığı belirlendi. Hırsızların girdikleri adreslerden birinde tabure üzerine çıkarak, bir başka adreste de masa üstüne çıkarak güvenlik kamerasının açısını sopa ile değiştirdikleri tespet edildi. O anlar yine güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

RESTORANA GİDEREK ZİYAFET YAPMIŞLAR

Jandarma dedektifleri, hırsızların Nevşehir’de son işlerinden sonra çaldıkları paranın bir kısmı ile restorana giderek kendilerine ziyafet çektiklerini belirledi. Yapılan 1 aylık çalışma sonrası hırsızlık olaylarını Hatay'da ikamet eden Coşkun K. ve beraberindeki F.Y., C.Y. ve Ş.K.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Coşkun K. jandarma ekiplerince Hatay'da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 bin 550 dolar, 4 bin 780 TL, 7 adet altın bilezik, 3 adet altın kolye, 2 adet altın küpe, 2 adet altın yüzük, 11 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 14 gram altın, 1 adet büyük altın, 1 adet küçük altın, 2 adet flash bellek, 1 adet kasatura, 1 adet tarihi eser niteliğinde kama, 1 adet cep saati ele geçirildi.

Öte yandan çetenin Niğde'de iki, Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Eskiyaylacık köyünde bulunan bir evden ve Nevşehir merkezde bulunan bir işletmeden de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan Coşkun K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR?
Tehdit ve şiddet uygulayan, bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş, suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ez az 3 kişiden oluşan yapılara organize suç örgütü denir.
ETİKETLER
#hırsızlık
#Yaşam
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