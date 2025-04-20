İki yaşındaki çocuğun çenesine saplandı! Kimsenin aklına gelmeyecek kaza

İstanbul
Bursa’da evde oyun oynayan 2 yaşındaki bir çocuk, kimsenin aklına gelmeyecek bir kazayla hastanelik oldu. Küçük çocuğun çenesine saplanan cisim görenleri dehşete düşürdü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, evde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğun evde oynarken başına gelenler dehşete düşürdü.
Huzur Mahallesi Ulusoy Sokak’ta saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda odada oyun oynayan küçük M.B., yerde bulduğu askının kancasını ağzına götürdüğü sırada dengesini kaybedip düştü. Düşmenin etkisiyle askı çenesine saplandı.
Ailesi panik içinde çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar dikkatli bir operasyonla askıyı çıkardı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.