İki yaşındaki çocuğun çenesine saplandı! Kimsenin aklına gelmeyecek kaza

Bursa’da evde oyun oynayan 2 yaşındaki bir çocuk, kimsenin aklına gelmeyecek bir kazayla hastanelik oldu. Küçük çocuğun çenesine saplanan cisim görenleri dehşete düşürdü