Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ikinci ara tatil tarihleri oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İkinci ara tatil ne zaman başlıyor Ramazan Bayramıyla birleşecek mi? 2026 yılı ikinci ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olup, Ramazan Bayramı bu döneme denk gelmesine rağmen ek bir tatil olmayacak ve yaz tatili 26 Haziran'da başlayacak. İkinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü tatile çıkacak, 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak. 2026 Ramazan Bayramı (20-22 Mart), ikinci ara tatil sürecine denk geliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle ara tatilin devamında ek bir tatil olmayacak. Yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak.

Kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları devam ederken 2026 yılı ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı tarihine de yakın olması tatil planı yapan vatandaşları heyecanlandırıyor.

Bu kapsamda ikinci ara tatil tarihleri ve tatilin Ramazan Bayramıyla birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem uygulanacak olan ara tatil 16 ile 20 Mart tarihleri arasında olacak.

Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son derslerine girerek tatile çıkacak; 23 Mart Pazartesi günü ise ders başı yapacaklar.

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLLE BİRLEŞİYOR MU?

Bu yıl Ramazan Bayramı ara tatil sürecinin içine denk geliyor.

2026 Ramazan Bayramı 20-21-22 Mart tarihlerinde kutlanacak.

Bu kapsamda, arar tatilin devamında bir tatil olmayacak öğrenciler 23 Mart günü ders başı yaparak eğitimlerine devam edecek.

Yaz tatili ise 26 Haziran 2026 Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak.