İkinci ara tatil ne zaman başlıyor Ramazan Bayramıyla birleşecek mi?

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ikinci ara tatil tarihleri oldu.
Kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları devam ederken 2026 yılı ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı tarihine de yakın olması tatil planı yapan vatandaşları heyecanlandırıyor.
Bu kapsamda ikinci ara tatil tarihleri ve tatilin Ramazan Bayramıyla birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor.
İkinci dönem uygulanacak olan ara tatil 16 ile 20 Mart tarihleri arasında olacak.
Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son derslerine girerek tatile çıkacak; 23 Mart Pazartesi günü ise ders başı yapacaklar.
Bu yıl Ramazan Bayramı ara tatil sürecinin içine denk geliyor.
2026 Ramazan Bayramı 20-21-22 Mart tarihlerinde kutlanacak.
Bu kapsamda, arar tatilin devamında bir tatil olmayacak öğrenciler 23 Mart günü ders başı yaparak eğitimlerine devam edecek.
Yaz tatili ise 26 Haziran 2026 Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak.