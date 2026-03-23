Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

İkinci bayram bekleniyor! Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nın tamamlanmasıyla beraber islam alemi için ikinci önemli bayram olan Kurban Bayramı beklenmeye başlandı. Ramazan Bayramı tatili, arefe günüyle beraber 3.5 gün sürerken Kurban Bayramı’nın havaların ısındığı yaz aylarına denk gelecek olması sebebiyle beklenti arttı. Kurban Bayramı boyunca okullar, üniversiteler, bankalar, kamu kurumları, hastaneler, sağlık ocakları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının sonunda idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı 2026 ne zaman, tatil 9 gün mü olacak? İşte, Kurban Bayramı takvimi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İkinci bayram bekleniyor! Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 09:38

tatili için geri sayım başladı. Ülkemizde milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı, havaların ısındığı yaz aylarına denk geldiğinden şimdiden otel rezervasyonları, uçak ve otobüs biletleri yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesi olan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi milyonlarca emekli Kurban Bayramı’nda emekli ödemesi alacak. 18 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için okullar bu yıl 26 Haziran’da kapanacak. Kurban Bayramı, okulların açık olduğu Mayıs ayında olacağından öğrenciler ek olarak tatil yapma fırsatı yakalayacak. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Bayramın hafta içi başlayacak olması sebebiyle 9 gün tatil beklentisi arttı. Peki Kurban Bayramı kaç gün, ne zaman başlayacak? İşte, 2026 Kurban Bayramı takvimi…

HABERİN ÖZETİ

İkinci bayram bekleniyor! Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olacak mı?

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
26 Mayıs arefe günü ile başlayıp 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı 2026, normalde 4.5 gün sürerken 9 güne uzatılma beklentisiyle okulların açık olduğu döneme denk gelecek.
Kurban Bayramı 2026, 26 Mayıs arefe günü ile başlayıp 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.
Normalde 4.5 gün süren bayram tatilinin, 25-26 Mayıs'ın da eklenmesiyle 9 güne uzatılması bekleniyor.
Bayram, okulların açık olduğu tarihe denk geldiğinden milyonlarca öğrenci ve öğretmen ek tatil fırsatı yakalayacak.
Kurban Bayramı süresince kamu kurumları, bankalar ve kargo firmaları kapalı olacak; hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

KURBAN BAYRAMI 2026 TARİHİ NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli günlerin başında gelen Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı’nın ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bayram, bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramın arefesi olan 26 Mayıs ise yarım gün olacak.

İkinci bayram bekleniyor! Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Açıklanan takvime göre Kurban Bayramı, normal şartlarda arefe günüyle beraber 4.5 gün sürüyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü Çarşamba gününe denk geldiğinden öncesinin tatille birleştirilmesi gündeme geldi. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle şimdiden 9 günlük tatil beklentisi oluştu. Konuyla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra tatille ilgili karar alınacak.

İkinci bayram bekleniyor! Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olacak mı?

BAYRAM TATİLİ HANGİ İHTİMALDE 9 GÜN TATİL OLACAK?

Takvime göre Kurban Bayramı’nın 1. günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Öncesindeki 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı’nın da tatile eklenmesiyle beraber tatilin 9 gün olma ihtimali bulunuyor. 23 Mayıs ve 22 Mayıs zaten cumartesi-pazar gününe denk geldiğinden sadece o haftanın Pazartesi ve Salı gününün tatile eklenmesiyle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

İkinci bayram bekleniyor! Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olacak mı?

OKULLARIN AÇIK OLDUĞU TARİHE DENK GELECEK

Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından her yıl miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıllarda okulların kapalı olduğu tarihlere denk gelen bayram tatili bu yıl okulların açık olduğu tarihte idrak edilecek.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen bayram tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak. Okullarda bu eğitim yılı 26 Haziran’da sona erecek. 27, 28, 29, 30 Mayıs tarihlerinde okullar, bayram sebebiyle kapalı olacak.

Bayram tatilinin 9 güne uzatılması durumunda memurlar idari izinli olacağından okullar için de benzer şekilde tatil toplam 9 gün sürecek.

İkinci bayram bekleniyor! Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI’NDA KAPALI OLACAK YERLER

Kurban Bayramı’nda okul, üniversite, anaokulu, kreş gibi eğitim kurumlarının yanı sıra birçok kamu kurumu kapalı olacak. Kurban Bayramı’nda belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, noterler, muhtarlıklar hizmet vermeyecek. Benzer şekilde özel işletmelerden olan kargo firmaları, bankalar kapalı olacak. Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler, bayram dönüşü hizmet vermeye başlayacak. Eczaneler, nöbet sistemine uygun çalışırken hastanelerin ise acil servisleri 24 saat açık olacak.

ETİKETLER
#kurban bayramı
#bayram ikramiyesi
#2026 Bayram Tatili
#Okulların Kapanışı
#9 Gün Tatil Beklentisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.