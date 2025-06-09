Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İkiz aslan yavruları "Osimhen" ve "Ciro" büyük ilgi görüyor

Antalya'da Berkem Aslan Diyarı'nda dünyaya gelen "Osimhen" ve "Ciro" adı verilen ikiz aslan yavruları büyük ilgi görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 11:28

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı aslanların yanı sıra kaplan, ayı, maymun ve sürüngenlerle kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında bu yıl bir aslanın ikiz, ayının da üçüz yavrusu dünyaya geldi. Gözlem altında tutulan yavrular bir süre sonra ziyaretçilere açıldı.

OSIMHEN VE CIRO

Yaşam parkı görevlilerinin daha önce "Simba" ve "Nala" adını verdikleri aslan yavrularına ziyaretçilerin yönlendirmesiyle golcü futbolcu "Osimhen" ve Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in oğlu "Ciro"nun adı verildi.

Sevimli hareketleriyle yaşam parkının adeta maskotu haline gelen 3 aylık yavrularla fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu alanda uzun süre vakit geçiriyor. Meyve ve mamayla beslenen üçüz ayı yavruları da özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"HERKES ASLAN YAVRULARINI ÇOK SEVDİ"

Aslan yavrularının bakımını üstlenen İsmail Aydın, 4 yıldır yaşam parkında görev yaptığını söyledi. Yaşam parkında 26 aslanın bulunduğunu belirten Aydın, özellikle aslanların ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiğini anlattı.

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından aslan parkına ilginin arttığını ifade eden Aydın, "İkiz aslan yavrularına önce 'Simba' ve 'Nala' ismini koymuştuk. Gelen ziyaretçilerimiz 'Ciro' ve 'Osimhen' olarak seslenmeye başladı. Bizim de hoşumuza gitti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kediler Kaç Yıl Yaşar? Kedilerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Ne Kadar?

Bu şekilde tanındılar. Herkes aslan yavrularını çok sevdi. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğu hem de Ciro ve Osimhen'i görmek isteyenler nedeniyle ziyaretçi sayımız arttı." dedi. Aydın, üçüz ayı yavrularının da sevimli hareketleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

ETİKETLER
#galatasaray
#aslan
#ciro
#ciro immobile
#ciro ımmobile
#manavgat
#ayı
#osimhen
#Yaşam Parkı
#Ikiz Yavrular
#Üçüz Yavrular
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.