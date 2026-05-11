Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İl dışı 2026 öğretmen atamaları ne zaman? İller arası yer değiştirme tayin ataması takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme yani il dışı atama takvimini yayımladı. Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği tayin süreci, başvuru ve sonuç açıklanma tarihleriyle kesinlik kazandı. Peki, 2026 il dışı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İller arası yer değiştirme tayin işlemleri hangi tarihte gerçekleştirilecek?

İl dışı öğretmen atamaları için geri sayım süreci başladı. Açıklanan takvime göre öğretmenlerin iller arası başvuruları 14 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ise 22 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacak.

2026 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

MEB’in 2026 yılına ait yer değiştirme takviminde yalnızca il dışı atamalar değil, bunun yanı sıra il içi isteğe bağlı tayinler, mazeret durumuna bağlı yer değişiklikleri ve alan değişikliği süreçleri de bulunuyor.

  • İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme
  • Başvuru: 04 - 06 Mayıs 2026
  • Atama: 11 Mayıs 2026
  • Sıralamanın Oluşturulması, Tebligat ve İlişik Kesme: 26 Haziran 2026
  • İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme
  • Başvurular: 14 - 20 Mayıs 2026
  • Atama: 22 Mayıs 2026
  • Tebligat ve İlişik Kesme: 26 Haziran 2026
İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması yapılan öğretmenlerin yeni görev yerlerinde göreve başlamaları için gerçekleştirilecek tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

