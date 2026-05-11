İl dışı öğretmen atamaları için geri sayım süreci başladı. Açıklanan takvime göre öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları 14 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ise 22 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İl dışı 2026 öğretmen atamaları ne zaman? İller arası yer değiştirme tayin ataması takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı yer değiştirme takvimine göre, il dışı öğretmen atamaları için başvuru süreci 14-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 22 Mayıs'ta duyurulacak. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Atama sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak. MEB'in 2026 yılı yer değiştirme takviminde il içi isteğe bağlı tayinler, mazeret durumuna bağlı yer değişiklikleri ve alan değişikliği süreçleri de bulunuyor. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 04-06 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak ve atamalar 11 Mayıs 2026'da duyurulacak.

2026 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

MEB’in 2026 yılına ait yer değiştirme takviminde yalnızca il dışı atamalar değil, bunun yanı sıra il içi isteğe bağlı tayinler, mazeret durumuna bağlı yer değişiklikleri ve alan değişikliği süreçleri de bulunuyor.

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme

Başvuru: 04 - 06 Mayıs 2026

Atama: 11 Mayıs 2026

Sıralamanın Oluşturulması, Tebligat ve İlişik Kesme: 26 Haziran 2026

İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme

Başvurular: 14 - 20 Mayıs 2026

Atama: 22 Mayıs 2026

Tebligat ve İlişik Kesme: 26 Haziran 2026

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması yapılan öğretmenlerin yeni görev yerlerinde göreve başlamaları için gerçekleştirilecek tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.