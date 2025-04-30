Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İl Sağlık Müdürlüğü avukatı vurulmuş halde bulundu! Korkunç detay ortaya çıktı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli avukat, odasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan avukat, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Avukatın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İl Sağlık Müdürlüğü avukatı vurulmuş halde bulundu! Korkunç detay ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 19:07

Düzce Valiliği kampüsünde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaşanan olayda müdürlüğün avukatı Münir Ç'nin odasından silah sesi yükseldi. Odaya giren doktorlar, başından vurulan Münir Ç'yi yerde kanlar içinde buldu.

İNTİHAR İHTİMALİ

Münir Ç.'ye ilk müdahale, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevli doktorlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Münir Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Münir Ç'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 16.40 sularında, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Avukat olarak görev yapan M.Ç. (40) mesai arkadaşları tarafından çalışma odasında başından vurulmuş halde bulunmuştur.

İlk müdahalesi İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personelleri tarafından yapılan personelimiz ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tedavisi yoğun bakımda sürmektedir.

İlk incelemelerin ardından intihar vakası olarak değerlendirilen olayla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
3 gündür aranan genç başından vurulmuş halde bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sakarya’da acı olay: 7 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu
ETİKETLER
#düzce
#intihar
#silah
#Okuyucu
#İl Sağlık Müdürü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.