İl Sağlık Müdürlüğü avukatı vurulmuş halde bulundu! Korkunç detay ortaya çıktı

Düzce Valiliği kampüsünde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaşanan olayda müdürlüğün avukatı Münir Ç'nin odasından silah sesi yükseldi. Odaya giren doktorlar, başından vurulan Münir Ç'yi yerde kanlar içinde buldu.

İNTİHAR İHTİMALİ

Münir Ç.'ye ilk müdahale, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevli doktorlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Münir Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Münir Ç'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 16.40 sularında, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Avukat olarak görev yapan M.Ç. (40) mesai arkadaşları tarafından çalışma odasında başından vurulmuş halde bulunmuştur.

İlk müdahalesi İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personelleri tarafından yapılan personelimiz ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tedavisi yoğun bakımda sürmektedir.

İlk incelemelerin ardından intihar vakası olarak değerlendirilen olayla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."