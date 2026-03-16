İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? İstanbul'da bazı sokaklar trafiğe kapatılacak

İlber Ortaylı cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı 13 Mart 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü tarihçinin cenaze töreninin programı açıklandı. Vatandaşlar tarafından İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu araştırılmaya başlandı.

İLBER ORTAYLI CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre cenaze töreni bugün saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde yapılacak. Anma programının ardından İlber Ortaylı'nın cenazesi Fatih Camii'ne götürülecek. İkindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek. Ailesi yaptığı açıklamada cenazeye çiçek gönderilmemesini, çiçek göndermek isteyenlerin ise Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapabileceğini belirtti.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK OLAN YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre cenaze töreni nedeniyle Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bugün sabah saat 09.00'dan itibaren İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergah olarak ise vatandaşların Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi'ni kullanabileceği belirtildi.