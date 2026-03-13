Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

İlber Ortaylı cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Ünlü tarihçi 78 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından İlber Ortaylı cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacağı araştırılmaya başlandı.

Haber Merkezi
13.03.2026
17:06
13.03.2026
17:06

cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren 'nin en önemli tarihçilerinden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün akşam saatlerinde entübe edildiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Bakan Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından İlber Ortaylı cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İLBER ORTAYLI CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

İlber Ortaylı'nın cenazesinin ne zaman, nereden kaldırılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada "Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız" ifadelerine yer verildi. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İlber Ortaylı'yı kaybettik. Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız."

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı 1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 2 yaşında Türkiye'ye göç eden İlber Ortaylı, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimini ise 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nde bitiren İlber Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gören İlber Ortaylı, yüksek lisansını Halil İnalcık'ın yanında Chicago Üniversitesi'nde yaptı.

"Tanzimat sonrası mahalli idareler" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1974 yılında doktorasını alan ünlü tarihçi, 1979 yılında aynı fakültede "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1982 yılında görevinden istifa eden İlber Ortaylı, 1989'da Türkiye'ye dönerek profesör olarak görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin idare tarihi anabilim dalının başkanlığını yaptı. 2002-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi'nde, 2004 yılından sonra ise Bilkent Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. Birçok üniversitede görev alan İlber Ortaylı 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak görev aldı. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bakanlık danışmanı olarak görev alan İlber Ortaylı, Türk Tarih Kurumu şeref üyesidir.

Orta ve ileri seviyelerde Almanya, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve iyi seviyede Latince bilen İlber Ortaylı, 1981 yılında Ayşe Özdolay ile evlendi. Bu evlilikten ünlü tarihçinin Tuna adında bir kızı oldu. İlber Ortaylı ile Ayşe Özdolar 1999 yılında ise boşandılar. İlber Ortaylı'nın tarih alanında kaleme aldığı 50'nin üzerinde eseri bulunmaktadır.

