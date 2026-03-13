Menü Kapat
11°
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İlber Ortaylı kaç kitap yazdı kitapları neler?

İlber Ortaylı’nın vefat ettiği haberi Türkiye’nin gündemine oturdu. Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Ortaylı, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kızı Tuna Ortaylı, “Genel olarak organların yaşa bağlı yıpranmasından kaynaklanan rahatsızlıkları vardı.” açıklamasında bulunmuştu. Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel donanımı ve kendine özgü hitabet üslubuyla Türkiye’de önemli bir konuma sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”, “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek”, “Tarihin İzinde” ve “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” bulunuyor. Çalışmalarıyla tarih disiplinine önemli katkılar sunan kıymetli bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı; İtalyanca, Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dil biliyordu. Peki, İlber Ortaylı kaç kitap kaleme aldı, eserleri hangileri?

İlber Ortaylı kaç kitap yazdı kitapları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 16:16

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nin servisinde bir süredir tedavi gören , 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ortaylı’nın 12 Mart Perşembe günü sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği duyurulmuştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ailesi tarafından 11 Mart’ta X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve durumunun stabil seyrettiği ifade edilmişti.

İlber Ortaylı kaç kitap yazdı kitapları neler?

İLBER ORTAYLI KAÇ KİTAP YAZDI?

İlber Ortaylı’nın tarih alanında kaleme aldığı çok sayıda önemli yapıt bulunuyor. 50’nin üzerinde eseri bulunan Ortaylı’nın öne çıkan bazı kitapları şu şekilde:

  1. Türklerin Tarihi Serisi: Türklerin Tarihi (1. Cilt) ve Türklerin Tarihi 2 (Orta Asya’dan Avrupa Kapılarına)
  2. Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek Serisi: Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek (1-2-3), Üç Kıtada Osmanlılar, Osmanlı Barışı
  3. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı: 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesini ele alan temel eser.
  4. Son İmparatorluk Osmanlı: Osmanlı Devleti’nin son dönemini ve mirasını irdeleyen çalışma.
  5. Türklerin Altın Çağı: Türk tarihinin parlak dönemlerini inceleyen kitap.
  6. Türkiye İdare ve Teşkilat Tarihi: Akademik nitelikli bir yönetim tarihi araştırması.
  7. Gazi Mustafa Kemal Atatürk: Atatürk’ün yaşamı ve düşünce dünyasını anlatan kapsamlı bir biyografi.
  8. Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi olarak Fatih’in portresini çizen eser.
  9. Defterimden Portreler: Tarihten ve günümüzden önemli şahsiyetlerin analizlerini içerir.
  10. Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası: Atatürk dönemini öz ve hızlı bilgilerle aktaran bir rehber.
  11. Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta doğru tercihler ve nitelikli yaşam üzerine öneriler sunar.
  12. İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?: Gençlere ve yetişkinlere yönelik yol gösterici bir çalışma.
  13. Zaman Kaybolmaz: İlber Ortaylı’nın Nilgün Uysal ile gerçekleştirdiği nehir söyleşi kitabı.
  14. Gel Dünyayı Keşfedelim: Seyahatler ve farklı kültürler üzerine hazırlanmış bir rehber.
  15. Cumhuriyet’in Doğuşu: İmparatorluktan Cumhuriyet’e geçiş sürecini anlatır.
  16. Cumhuriyet’in İlk Sabahı: Yeni devletin kuruluş heyecanını ve karşılaşılan zorlukları ele alır.
  17. Yakın Tarihin Gerçekleri: Modern Türkiye tarihine ilişkin analizler sunar.
  18. Türkiye’nin Yakın Tarihi: Siyasi ve toplumsal değişimlerin kronolojisini aktarır.
  19. Avrupa ve Biz: Türkiye’nin Avrupa ile tarihsel ve kültürel ilişkilerini inceler.
  20. Eski Dünya ve Biz: Akdeniz ve çevre medeniyetlere dair bir bakış sunar.
  21. Tarihin Sınırlarına Yolculuk: Coğrafya ve tarih üzerine denemeler içerir.
  22. Kınalı Serçe: Çocuklar için kaleme alınmış özel bir anlatı.
  23. İstanbul’dan Sayfalar: İstanbul tarihine dair notlar ve gözlemler barındırır.
İlber Ortaylı kaç kitap yazdı kitapları neler?

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğdu. Kırım Tatarı kökenli bir ailenin evladı olan Ortaylı, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan İlber Ortaylı, akademik kariyerine burada adım attı. Yüksek lisans eğitimini Chicago Üniversitesi’nde tamamlayan Ortaylı, “Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler” başlıklı teziyle 1974 yılında doktora unvanını kazandı. Akademik yaşamı boyunca Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma ve Oxford gibi dünyanın çeşitli şehirlerinde dersler ve konferanslar verdi. 1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde uzun süre görev yaptı. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini üstlendi. İlber Ortaylı, 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak atandı. Yaklaşık yedi yıl boyunca bu görevini sürdüren Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden ötürü görevinden ayrıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı; Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça başta olmak üzere birçok dili ileri düzeyde konuşabiliyordu.

#vefat
#yoğun bakım
#ilber ortaylı
#Tarihçi
#Kitapları
#Yaşam
