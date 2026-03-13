İlber Ortaylı kaç kitap yazdı kitapları neler?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören İlber Ortaylı, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ortaylı’nın 12 Mart Perşembe günü sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği duyurulmuştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ailesi tarafından 11 Mart’ta X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve durumunun stabil seyrettiği ifade edilmişti.
İlber Ortaylı’nın tarih alanında kaleme aldığı çok sayıda önemli yapıt bulunuyor. 50’nin üzerinde eseri bulunan Ortaylı’nın öne çıkan bazı kitapları şu şekilde:
İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğdu. Kırım Tatarı kökenli bir ailenin evladı olan Ortaylı, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan İlber Ortaylı, akademik kariyerine burada adım attı. Yüksek lisans eğitimini Chicago Üniversitesi’nde tamamlayan Ortaylı, “Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler” başlıklı teziyle 1974 yılında doktora unvanını kazandı. Akademik yaşamı boyunca Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma ve Oxford gibi dünyanın çeşitli şehirlerinde dersler ve konferanslar verdi. 1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde uzun süre görev yaptı. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini üstlendi. İlber Ortaylı, 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak atandı. Yaklaşık yedi yıl boyunca bu görevini sürdüren Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden ötürü görevinden ayrıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı; Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça başta olmak üzere birçok dili ileri düzeyde konuşabiliyordu.