TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İlber Ortaylı neden öldü, hastalığı neydi? Sağlık Bakanı açıklama yaptı

İlber Ortaylı öldü mü, neden, hastalığı neydi sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hastanede ciddi sağlık sorunları ile mücadele ettiğini açıklamıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren İlber Ortaylı'nın ailesi, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ünlü tarihçinin entübe edildiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından İlber Ortaylı neden öldü, hastalığı neydi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İlber Ortaylı neden öldü, hastalığı neydi? Sağlık Bakanı açıklama yaptı
Haber Merkezi
13.03.2026
13.03.2026
öldü mü, neden, hastalığı neydi sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bir süredir hastanede sağlık problemleriyle mücadele ediliyordu. Ortaylı'nın sosyal medya hesabından dün gece saatlerinde "Dualarımız İlber Hoca'yla" başlıklı bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Ortaylı'nın 8 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla entübe edildiği belirtildi.

İLBER ORTAYLI ÖLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi.

Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."

İLBER ORTAYLI NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz ocak ayında ünlü tarihçi prostat ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından taburcu olan İlber Ortaylı, daha bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunlar nedeniyle bir süre daha hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından tekrardan hastaneden taburcu edildi.

Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren İlber Ortaylı'nın bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi gördüğü de belirtildi. 5 Mart 2026 Perşembe günü rahatsızlıklarının nüksetmesinin ardından tekrardan İlber Ortaylı hastaneye yatırıldı. Bir süre tedavisine bilinci açık bir şekilde devam edildi. Daha sonrasında ise yoğun bakıma alındı ve 8 Mart 2026 Pazar günü entübe edildi.

İLBER ORTAYLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. 78 yaşında olan ünlü tarihçinin annesi Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden Karaşay ve Çarlar'ın prenslik verdiği ve Kırım mirzalarından olan Şirinski ailesinden Şefika Ortaylı'dır. Babası ise Kırım doğumlu, Türkçeye Kırım tarihi ve Tatarlar üzerine eseler ve makaleler çeviren uçak mühendisi Kemal Ortaylı'dır. İlber Ortaylı 2 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesinde tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gördü. Yüksek lisansını ise Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yaptı. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktorasını aldı ve 1979 yılında ise aynı fakültede doçent oldu. 1989 yılında Türkiye'ye dönerek profesör oldu ve 2002 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin idare tarihi anabilim dalının başkanlığını yaptı. 2002 yılından sonra ise Galatasaray Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi oldu.

2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olarak görev yapan İlber Ortaylı, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bakanlık danışmanı oldu. İlber Ortaylı ileri seviye Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve iyi seviyede Latince dillerini konuşabilmektedir.

İlber Ortaylı 1981 yılında Ayşe Özdolay ile evlendi. Bu evlilikten çiftin bir kızı oldu. İlber Ortaylı ile Ayşe Özdolay 1999 yılında ise boşandılar.

#vefat
#hastalık
#ilber ortaylı
#Profesör
#Tarihçi
#Yaşam
