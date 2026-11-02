İlçe olacak beldeler hangileri? 100 il 1000 ilçe projesi nedir? İlçe olma kriterleri neler?

Türkiye'nin idari yapılanmasında değişiklik öngören "100 İl, 1000 İlçe" projesi kamuoyunda yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin değişen nüfus yapısı, ekonomik faaliyetleri ve yerleşim düzeni doğrultusunda 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını hedeflediklerini açıkladı. İl statüsüne yükselmesi önerilen 19 ilçenin isimleri paylaşılırken yeni kurulacak 78 ilçenin nereler olacağı ise henüz netleşmedi. Vatandaşlar, özellikle ilçe olma potansiyeli taşıyan beldeleri ve yeni ilçelerin belirlenmesinde dikkate alınacak şartları araştırıyor.

İLÇE OLACAK BELDELER HANGİLERİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı "100 İl, 1000 İlçe" projesinde 78 yeni ilçenin kurulması hedefleniyor. Ancak ilçe statüsü kazanması planlanan belde ve yerleşim yerlerinin isimleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bahçeli, yeni kurulacak ilçelerin hem yeni il statüsü kazanması önerilen yerleşim yerlerine hem de mevcut illere bağlı bölgeler arasından belirlenebileceğini ifade etti.

Bu kapsamda 78 yeni ilçenin, yapılacak detaylı çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda şekillendirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla şu aşamada ilçe olacak beldeler için kesinleşmiş bir liste bulunmuyor.

78 YENİ İLÇE NEREDE KURULACAK?

Projeye göre kurulması hedeflenen 78 yeni ilçenin bir bölümünün yeni illere, diğer bölümünün ise mevcut illere bağlanması öngörülüyor.

Yeni ilçe adaylarının belirlenmesinde nüfus yoğunluğu, ekonomik faaliyetler, ulaşım imkanları ve çevre yerleşimlerle ilişkiler gibi unsurların dikkate alınması bekleniyor.

Bahçeli'nin açıklamasına göre yeni ilçelerin belirlenmesi için il düzeyinde detaylı çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların ardından hangi yerleşim yerlerinin ilçe statüsüne kavuşabileceğine ilişkin önerilerin netleşmesi bekleniyor.

YENİ İLÇE OLMA KRİTERLERİ NELERDİR?

Bir yerleşim yerinin ilçe statüsü kazanmasında yalnızca nüfus büyüklüğü belirleyici olmuyor. İdari yapılanma, ekonomik gelişmişlik, ulaşım ve kamu hizmetlerinin etkin biçimde sunulabilmesi de değerlendirmede önem taşıyor.

"100 İl, 1000 İlçe" projesi kapsamında öne çıkan değerlendirme kriterleri şöyle sıralanıyor:

Nüfus yoğunluğu: Yerleşim yerinin nüfusu ve çevresindeki nüfus hareketliliği.

Ekonomik kapasite: Sanayi, ticaret, tarım ve turizm faaliyetlerinin gelişmişliği.

Ulaşım imkanları: Karayolu bağlantıları ve çevre yerleşimlere ulaşım kolaylığı.

Coğrafi konum: Bölgesel merkez olma potansiyeli ve diğer yerleşim yerlerine uzaklığı.

Kamu hizmetleri: Sağlık, eğitim, güvenlik ve idari hizmetlerin sunulabilmesi.

Sosyal ve kültürel yapı: Yerleşim yerinin tarihî ve kültürel önemi.

Gelişme potansiyeli: Gelecekte nüfus ve ekonomik faaliyetler bakımından büyüme kapasitesi.

100 İL 1000 İLÇE PROJESİ NEDİR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "100 İl, 1000 İlçe" projesi, Türkiye'nin idari yapısının yeniden düzenlenmesini hedefliyor.

Proje kapsamında mevcut 81 ilin 100'e, 922 ilçenin ise 1000'e çıkarılması öngörülüyor. Bu doğrultuda 19 yeni ilin ve 78 yeni ilçenin kurulması planlanıyor.

Bahçeli, projenin yalnızca nüfus ve ekonomik büyüklük üzerinden değerlendirilmediğini belirterek ulaşım, stratejik konum, sınır güvenliği, tarihî ve kültürel önem gibi unsurların da dikkate alındığını vurguladı.

Yeni il ve ilçelerin kurulmasıyla Türkiye'nin idari yapılanmasının yanı sıra belediye teşkilatlanması ve milletvekili dağılımında da değişiklikler yaşanabileceği ifade ediliyor.

YENİ İLÇELER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"100 İl, 1000 İlçe" projesi kapsamında kurulması hedeflenen 78 yeni ilçenin isimleri için henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Yeni ilçelerin hangi yerleşim yerlerinden oluşturulacağına ilişkin çalışmaların ve değerlendirmelerin ardından listeye dair ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan yeni il ve ilçelerin kurulması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle proje kapsamında açıklanan hedeflerin doğrudan yürürlüğe girmiş bir idari değişiklik olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.