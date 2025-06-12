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 | Baran Aksoy

İlçede bir ilk! Eşinin yerine seçime girdi, daha fazla oy aldı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir ilk yaşandı. Tekrarlanan seçimde eşinin yerine aday olan Dursun Yılmaz, farkla kazandı. Böylelikle Yılmaz, ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 09:52

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Zeki Yılmaz’ın, geçmişte karıştığı bir olaydan dolayı aldığı ceza nedeniyle memnu haklara sahip olmadığının anlaşılması üzerine seçimler iptal edilerek yeniden yapıldı.

İLK KADIN MUHTARI OLDU

1 Haziran’da ekrarlanan seçimlerde Zeki Yılmaz’ın yerine eşi Dursun Yılmaz aday oldu. Göçmenler Mahallesi’nde 2 adayın yarıştığı seçimde halk tekrar sandık başına gitti. Seçim sonucunda 329 oy alan Dursun Yılmaz, ilçenin ilk kadın muhtarı unvanını kazandı.

İlçede bir ilk! Eşinin yerine seçime girdi, daha fazla oy aldı

"HİZMET OLARAK NE GEREKLİYSE ONU YAPACAĞIZ"

Seçimi kazandığı ve ilçenin ilk kadın muhtarı olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Dursun Yılmaz, "Eşimin cezasından dolayı muhtarlığı düşürüldü mahalleli olarak benim aday olmamı istediler. Eşimin yerine ben aday oldum, aday olduktan sonra seçimi farkla kazandım. Eşimin çalışmasından çok memnun oldukları için beni seçtiler ve ilçenin ilk kadın muhtarı oldum. Hizmet olarak ne gerekliyse onu yapacağız" diye konuştu.

İlçede bir ilk! Eşinin yerine seçime girdi, daha fazla oy aldı

"EŞİM BENDEN 46 OY FAZLA ALDI"

Mahalleli bizden memnun olduğu için yeni muhtarın da bizden biri olması için ricacı olduğunu söyleyen Zeki Yılmaz, "Göçmenler Mahallesi muhtarıydım. 9 ay muhtarlık yaptım. İşlediğim bir suçtan dolayı memnunluk haklarım elimden alındığı için muhtarlık elimizden alındı. Sonra mahalleli bizlere ya eşini ya da çocuğunu aday göster dedi hanımım aday oldu ve kazandı. İlçenin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçmiştir. Eşim benden 46 oy fazla aldı" dedi.

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ETİKETLER
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#Kadın Muhtar
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