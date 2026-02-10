İlk teravih namazı hangi gün kılınacak? İstanbul Ankara teravih saatleri

Üç ayların sonuncusuna yaklaşılmasıyla birlikte teravih namazının tarihi de merak edilen konu oldu.

Ramazan ayının başlangıcına kısa bir zaman kala, ilk teravih namazının hangi gün kılınacağı inceleniyor.

Müslümanlar, bu mübarek ayın coşkusunu cami ve mescitlerde kılacakları ilk teravih namazıyla karşılamaya hazırlanıyor.

Teravihin 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle kesinleşmiştir.

Sünnet olduğu icma ile sabittir.

Erkeklerin camide cemaatle namaz kılmalarının, evde kıldıkları namazdan 27 derece daha fazla sevap olduğu, kadınların ise, evde namaz kılmalarının, camide namaz kılmalarından daha çok sevap olduğu hadis-i şeriflerle bildirilmiştir.

İLK TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN?

Ramazan ayının ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak.

Müslümanlar, bu özel geceyi camilerde cemaatle kılarak Ramazan’ın maneviyatını yaşayacak. Aynı gece sahura kalkılarak oruç ibadetine de başlanacak.

Teravih namazı Ramazan ayının her gecesinde kılınacak ve Ramazan Bayramı arifesinde sona erecek.

İLK TERAVİH SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 tarihinde saat 20:07'de kılınacak.

Ankara'da ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 tarihinde saat 19:52'de kılınacak.