İlk teravih namazı ne zaman bu akşam mı?

İlk teravih namazının bu akşam kılınıp kılınmayacağı sorusu Google aramalarında üst sıralara tırmanırken, vatandaşlar teravih namazının nasıl kılınacağını da araştırmaya başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 ayların sonuncusu Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlamış olacak. Bu akşamı 19 Şubat’a bağlayan gece de vatandaşlar sahurlarına kalkıp ilk oruçlarına niyet edecek. Ramazan heyecanını karşılayan vatandaşlar ise ilk teravih namazını kaçırmamak için bugün mü yoksa yarın mı olduğunu merak ediyor. Teravih, yatsı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar, vitirden önce de sonra da kılınabilir. Teravih namazını cemaat ile kılmak, sünnet-i kifayedir. Camide cemaatle kılınınca, başkaları evde yalnız kılabilir, günah olmaz. Fakat, camideki cemaat sevabından da mahrum kalınır. Evde, bir veya birkaç kişi, cemaatle teravih kılarsa, yalnız kılmaktan 27 kat fazla sevap kazanılır.

İLK TERAVİH BU AKŞAM MI SAAT KAÇTA?

2026 yılında ilk teravih namazı, 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından camilerde eda edilecek. Teravih namazı için yatsı namazı vakti ise İstanbul’da saat 20:21, Ankara’da 20:05, İzmir’de ise 20:28.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR NASIL KILINIR?

Teravih namazının 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle belirtilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir. Peygamber efendimiz, teravih namazını, 8, 12 ve 20 rekât olarak da kılmıştır. Teravihin cemaatle birlikte kılınması, sünnet-i kifâyedir. Bir mahallede cemaatle kılınınca, diğer sakinler evde kılsa da sünnet ifa edilmiş olur. Teravih namazı 2 veya 4 rekâtta bir selam verilerek kılınır, fakat 2 rekâtta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını 10 rekâtta bir selam vererek 2 selamla bitirmek mekruhtur. Bir özrü sebebiyle camiye gidemeyen kişi, teravihi evde yalnız başına kılabilir. Hanımı, annesi ve kızıyla da cemaat yapıp teravih kılabilir. Kılınmayan teravih namazı kaza edilmez. Kaza edilirse, nafile kılınmış olur, teravih olmaz.

