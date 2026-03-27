İller arası radar sorgulama ekranı! Sabit radarlar ve mobil denetim noktaları nerede?

İçişleri Bakanlığı’nın radar sorgulama hizmeti, sürücüler tarafından yoğun biçimde araştırılmayı sürdürüyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda gerçekleştirilen son düzenlemelerle hız sınırı ihlallerine kesilen cezalar kayda değer oranda yükseltildi. Yeni mevzuatla birlikte hız aşımında uygulanan tolerans sınırları da revize edilerek yürürlüğe konuldu. Trafikteki yoğunluğun artması ve denetimlerin sıklaştırılmasıyla beraber sürücüler, özellikle sabit radarlar ile mobil kontrol noktalarının hangi bölgelerde bulunduğunu merak etmeye başladı.

Karayolları ’ndaki değişiklikler ve hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar da sürücülerin gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Sabit radarlar, çevre yolları ve otoyollarda yol üstüne kurulan platformlardaki kameralar aracılığıyla hız ölçümü yapabiliyor. Sabit radar ve elektronik denetim sistemlerinin konumları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde görüntülenebiliyor. Gezici radarlar ise hız sınırlarına uygun şekilde seyreden ve üzerinde çok sayıda anten bulunan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip aracı olarak bekleyen radar uygulamalarında da sürücüler radara yaklaşmadan önce “Radar Hız Kontrolü” uyarı levhası yol kenarına yerleştiriliyor.

İLLER ARASI RADAR SORGULAMA

SABİT RADARLAR NEREDEN SORGULANIR?

Sabit radar sistemleri, trafik emniyetini sağlamak amacıyla belirli noktalarda kesintisiz şekilde çalışıyor. İçişleri Bakanlığı’nın dijital denetim haritası aracılığıyla sürücüler, güzergâh üzerindeki sabit radar sayısını ve radar uygulamalarının yoğunluk düzeyini genel çerçevede öğrenebiliyor. Net konum bilgisi paylaşılmamakla birlikte, sabit radarların yer aldığı bölgelerdeki uygulama sayısı üzerinden sürücüler hız denetimine dikkat etmeleri gereken alanları önceden tespit edebiliyor. Bu durum, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda trafik cezası riskini azaltmak ve güvenli sürüşü temin etmek açısından önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

EGM RADAR HARİTASI

İLLER ARASI RADAR NOKTALARI NEREDE?

Yeni dijital denetim haritası, sürücülere güzergâh üzerindeki radar uygulamalarının yoğunluğunu genel hatlarıyla aktarıyor. Sistem, radar noktalarının kesin konumlarını açıklamasa da yol boyunca kaç adet radarlı ve radarsız trafik denetimi bulunduğunu gösteriyor. Sürücüler, çıkış ve varış noktalarını belirleyerek rota üzerindeki denetim sayısını görüntüleyebiliyor. Örneğin, İstanbul’dan Ankara’ya yapılan sorguda “35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması” verisi paylaşılıyor. Bu sayede sürücüler, yolculuk öncesinde güzergâhlarındaki denetim yoğunluğunu önceden inceleyerek hız ve mesafe planlamasını daha bilinçli biçimde yapabiliyor.

