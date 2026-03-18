İmanlı ölmek için bu duayı okuyun! İlahiyatçı Osman Ünlü açıkladı

İlahiyatçı Osman Ünlü, kendisine yöneltilen "İman son nefeste belli olur deniyor, ibadet eden bir kimse imanlı öleceğinden nasıl emin olabilir?" sorusuna İslam alimlerinin görüşleri doğrultusunda cevap verdi. İslam inancına göre, peygamberler dışında hiç kimse son nefesiyle ilgili kesin bir garantiye sahip değildir. İmanlı bir şekilde ahirete göç etmek, ancak Allah'ın lütfu ve kişinin yaşamı boyunca gösterdiği istikamet ile mümkün olabilmektedir.

CENNETLE MÜJDELENENLER VE İMAN GÜVENCESİ

Osman Ünlü, İslam tarihinde sadece belirli kişilerin cennetle müjdelendiğini hatırlatarak konuya açıklık getirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından "Aşere-i Mübeşşere" olarak adlandırılan 10 sahabe, dünyadayken cennetle müjdelenmiştir. Bu kişiler arasında Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali gibi isimler yer almaktadır. Ünlü, bu kişilerin imanlarının sabit olduğunu ve küfre düşmeyeceklerinin vahiy yoluyla bildirildiğini vurguladı.

İMANLI ÖLMEK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Sıradan bir müminin imanını koruması için sürekli dua etmesi gerektiğini belirten Ünlü, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) şu duasını tavsiye etti: "Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik." Bu dua, "Ey kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren Allah'ım, kalbimi dininde sabit kıl" anlamına gelmektedir. İmanlı kalabilmek için şu hususlar hayati önem taşır:

Allah'ın emirlerine riayet etmek.

Yasaklardan titizlikle kaçınmak.

Sürekli olarak iman üzere kalmak için dua etmek.

İyi bir yaşam sürerek "Hüsn-ü zan" ile Allah'a yönelmek.

NASIL YAŞARSANIZ ÖYLE ÖLÜRSÜNÜZ

İslam alimleri, "İman son nefeste belli olur" sözünün istisnai durumlar için geçerli olduğunu, genel kuralın ise "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz" ilkesi olduğunu belirtmektedir. Bir kimse ömrünü Allah'ın emirlerine uyarak geçirirse, son nefesinde de imanla göç etmesi kuvvetle muhtemeldir. Ünlü, "Rotamız düzgünse ahiret yolcusuyuz. Allah-u Teala, itaat eden kullarına azap etmez, onlara son nefeste iman nasip eder" diyerek sözlerini noktaladı.