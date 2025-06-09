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 | Özge Sönmez

İngiliz çift Marmaris'te sokağı birbirine kattı! Şoke eden anlar kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelen 2 İngiliz turist sokağı birbirine kattı. Kıskançlık kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 13:50

Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi üzerindeki bir apartın önünde meydana gelen olayda, apartta kalan 2 İngiliz turist, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Kadınlardan biri bavulunu alarak gitmek için sokağa çıktığı esnada diğer turist kadın onu engellemeye çalıştı.

BAVULLAR ETRAFA SAÇILDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, çevredeki esnaf tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bavulların etrafa saçılmasıyla birlikte sokak adeta savaş alanına dönerken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Çevredeki esnafların da araya girmesi ve uyarılarıyla taraflar sakinleştirilerek, olay yerinden ayrıldılar.

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ETİKETLER
#kavga
#marmaris
#kıskançlık
#turistler
#Armutalan Mahallesi
#Yaşam
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