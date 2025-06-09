İngiliz çift Marmaris'te sokağı birbirine kattı! Şoke eden anlar kamerada

Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi üzerindeki bir apartın önünde meydana gelen olayda, apartta kalan 2 İngiliz turist, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Kadınlardan biri bavulunu alarak gitmek için sokağa çıktığı esnada diğer turist kadın onu engellemeye çalıştı.

BAVULLAR ETRAFA SAÇILDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, çevredeki esnaf tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bavulların etrafa saçılmasıyla birlikte sokak adeta savaş alanına dönerken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Çevredeki esnafların da araya girmesi ve uyarılarıyla taraflar sakinleştirilerek, olay yerinden ayrıldılar.