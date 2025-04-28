Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İngiliz turist tarafından öldüresiye darp edilmişti! İşte taksicinin yaşadığı dehşetin görüntüleri

İstanbul Eyüpsultan’da ücret konusunda anlaşamadığı ticari taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksörün yaşattığı vahşetin görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin korkunç şekilde darp edildiği anlar izleyenlerin kanını dondurdu. İşte o görüntüler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 16:36

Eyüpsultan Göktürk D20 yolu üzerinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Taksi sürücüsü K.B, havalimanından aldığı İngiliz boksör R.K, ile ücret konusunda anlaşamadı. İkili uzun süre konuşup bir sonuca varamayınca aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle İngiliz turist kaçırıldığını düşünerek dehşet saçtı. O anlara ait güvenlik kamerası kayıtları izleyenlerin kanını dondurdu.

İngiliz turist tarafından öldüresiye darp edilmişti! İşte taksicinin yaşadığı dehşetin görüntüleri

DAKİKALARCA DARP ETTİ

İngiliz boksör R.K, taksi sürücünü darp etti. Ağır yaralanan sürücü, yerde kanlar içinde kalırken yolcu ise orada beklemeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör R.K’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Yaralı taksi sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İngiliz turist tarafından öldüresiye darp edilmişti! İşte taksicinin yaşadığı dehşetin görüntüleri


Karakola götürülen yolcu ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘Kasten Yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

İngiliz boksör Ross Kitchen’ın, taksi şoförü Kadir Biçer'e bir anda saldırıp, öldüresiye dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Onlarca taksici sopalarla yurdu bastı! Takside başlayan kavga yurtta son buldu!
Ticari taksi sürücüsünü darp etmişti! İngiliz boksör hakkında karar verildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.