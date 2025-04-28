İngiliz turist tarafından öldüresiye darp edilmişti! İşte taksicinin yaşadığı dehşetin görüntüleri

İstanbul Eyüpsultan’da ücret konusunda anlaşamadığı ticari taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksörün yaşattığı vahşetin görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin korkunç şekilde darp edildiği anlar izleyenlerin kanını dondurdu. İşte o görüntüler...

Eyüpsultan Göktürk D20 yolu üzerinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Taksi sürücüsü K.B, havalimanından aldığı İngiliz boksör R.K, ile ücret konusunda anlaşamadı. İkili uzun süre konuşup bir sonuca varamayınca aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle İngiliz turist kaçırıldığını düşünerek dehşet saçtı. O anlara ait güvenlik kamerası kayıtları izleyenlerin kanını dondurdu.

DAKİKALARCA DARP ETTİ

İngiliz boksör R.K, taksi sürücünü darp etti. Ağır yaralanan sürücü, yerde kanlar içinde kalırken yolcu ise orada beklemeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör R.K’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Yaralı taksi sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Karakola götürülen yolcu ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘Kasten Yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

İngiliz boksör Ross Kitchen’ın, taksi şoförü Kadir Biçer'e bir anda saldırıp, öldüresiye dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.