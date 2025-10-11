İnşaatta feci olay! İşçi asansör boşluğuna düştü

Kategoriler
İstanbul
İnönü Caddesi üzerindeki bir inşaatta saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda inşaatta çalışan U.Ç. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.