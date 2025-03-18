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 | Özge Sönmez

İnsanları kandırıp paraya para demiyorlar! Spritüel pazarının sömürü meslekleri: Aylık kazançları şoke etti

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in ardından fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk gibi konular gündem oldu. Milyonlarca lira para akışının olduğu alanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim getirdi. Vatandaşların inançlarını istismar ederek milyonlara kazanan sömürü mesleklerin aylık kazançları dudak uçuklattı. İşte detaylar...

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İnsanları kandırıp paraya para demiyorlar! Spritüel pazarının sömürü meslekleri: Aylık kazançları şoke etti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 10:50

Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ece Gürel'in ilgi alanları olduğu söylenen al, astroloji, spiritüalizm, medyumluk gibi konular gündeme oturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca lira para akışının olduğu fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına aldı.

Bakanlık, fal ve astroloji danışmanlığı verenler ile spiritüalistlerin elde ettiği gelir kaynaklarını araştırmak için sektördeki iş modellerini yapay zeka ile analiz etti. Bu gelirlerin anlaşılması için dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve diğer veriler incelendi.

AYLIK 1 MİLYON KAZANÇ

İşte Türkiye'de spiritüel sömürü ekonomisinin akıllara ziyan meslekleri ve kazançları:

Boyut Geçiş Rehberi: Aylık 500 bin TL-1 milyon TL. 4.0 boyutuna geçiş seansları ve "aydınlanma" kampları düzenliyor.
Bilinçaltı Kodlama Uzmanı: Aylık 150 bin-800 bin TL. Olumsuz bilinç kodlarını temizleme ve "parayı çekme frekansı" açma hizmetleri sunuyor.
Karma Temizleme Danışmanı: Aylık 200 bin-500 bin TL. Geçmiş hayatlardaki olumsuz karmaları temizleyerek kişilerin kaderini yeniden yazdığını iddia ediyor.

Geçmiş Hayat Okuyucusu: Aylık 200 bin-400 bin TL. Bireylerin önceki yaşamlarını hatırlamalarına yardımcı oluyor ve bilinçaltı travmalarını çözüyor.
Enerji Mühendisi: Aylık 220 bin-500 bin TL. Fiziksel ve ruhsal enerji akışını dengeleyen yöntemler sunuyor, "titreşim yükseltme" seansları yapıyor.
Şifa Frekansı Terapisti: Aylık 700 bin-900 bin TL. Ses frekanslarıyla bedeni ve ruhu iyileştirdiğini iddia eden özel terapiler uyguluyor.

Matrixten Çıkış Koçu: Aylık 100 bin-600 bin TL. Gerçek dünyanın bir simülasyon olduğunu savunan ve bu sistemden "kurtulmak" için kurslar veren bir alan.
Astral Seyahat Eğitmeni: Aylık 90 bin-400 bin TL. Bireyleri bilinçli rüya görme ve astral projeksiyon teknikleriyle farklı boyutlara yönlendiriyor.
Galaktik Hafıza Aktivasyon Uzmanı: Aylık 400 bin-700 bin TL. İnsanın kozmik geçmişini hatırlamasını sağladığını iddia eden bir hizmet dalı.

Ruhsal DNA Aktivasyonu Uzmanı: Aylık 720 bin-1.5 milyon TL. DNA'ya kodlanmış "ruhsal yetenekleri" aktive etmeyi vaat eden seanslar yapıyor.
Çakra Dengeleme Uzmanı: Aylık 100 bin-180 bin TL. Çakraların (enerji merkezlerinin) doğru çalışmasını sağlayan tekniklerle danışmanlık veriyor.

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