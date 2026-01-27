Instagram çöktü mü neden açılmıyor? 27 Ocak Instagram sorun var

27 Ocak Salı itibarıyla Instagram genelinde küresel çapta doğrulanmış, uzun süreli ve yaygın bir kesinti yaşandığına dair resmî bir açıklama bulunmuyor.

Anlık kesinti takip platformlarından elde edilen veriler; ana sayfa akışı, hikâyeler, mesajlaşma ve içerik paylaşımı gibi temel işlevlerin büyük ölçüde sağlıklı şekilde çalıştığını gösteriyor.

Ancak bazı kullanıcılar, kısa süreli veya yerel erişim sorunları yaşadıklarını dile getiriyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Mevcut veriler, bildirilen sorunların geniş bir kullanıcı kitlesini etkilemediğini ve çoğunlukla geçici olduğunu ortaya koyuyor.

Instagram'a erişim, kullanıcıların büyük çoğunluğu için sorunsuz şekilde devam ediyor.

Resmî bir kesinti açıklaması yapılmadığı sürece platform genelinde kapsamlı bir erişim sorunu beklentisi bulunmuyor.