Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Instagram çöktü mü, sorun mu var? 11 Mart son dakika Instagram erişim sorunları

Instagram çöktü mü, neden yavaşladı sorularının cevapları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar platformun akış yenilemede yavaşlama yaşandığını belirtiyor. Downdetector raporlamalarına göre Instagram'da sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanıyor. Peki 11 Mart Instagram çöktü mü, sorun mu var? İşte son dakika Instagram hata raporları...

Instagram çöktü mü, sorun mu var? 11 Mart son dakika Instagram erişim sorunları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 09:55

Instagram çöktü mü, sorun mu var sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ABD merkezli META şirketinin sahip olduğu Instagram'da bugün sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri meydana geldi. Kullanıcılar "Keşfet" bölümünde akışın yenilenmediğini ve erişim sorunu olduğunu bildirdi. Yaşanan erişim sorununun belirli kullanıcıları etkilediği aktarılırken Instagram neden açılmıyor, son dakika sorun mu var soruları araştırılmaya başlandı.

Instagram çöktü mü, sorun mu var? 11 Mart son dakika Instagram erişim sorunları

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 11 MART?

Platformların hata raporlamalarını yapan Downdetector tarafından aktarılan bilgilere göre bugün sabah saat 07.00 sıralarından itibaren Instagram'da erişim problemleri yaşanmaya başladı. Sorun yaşayan kullanıcıların yüzde 47'si uygulamada, yüzde 42'si sunucu bağlantılarında yüzde 11'i ise akış problemleri yaşıyor. Yaşanan sorundan dolayı platformda orta seviye hataları belirten sarı kodlu uyarı yapıldı. Downdetector tarafından paylaşılan 24 saatlik hata raporu ise şöyle:

Instagram çöktü mü, sorun mu var? 11 Mart son dakika Instagram erişim sorunları

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR 11 MART?

Instagram'da yaşanan erişim probleminin teknik bir arızadan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre platforma getirilmiş herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. Kısa süre içerisinde Instagram yetkilileri tarafından teknik arızanın giderilmesi ve tekrardan platforma kullanıcıların erişim sağlayacağı tahmin ediliyor.

#erişim problemi
#teknik arıza
#Instagram Sorunu
#11 Mart
#Instagram Çöktü Mü
#Yaşam
