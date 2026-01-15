Instagram neden açılmıyor çöktü mü? 15 Ocak Instagram rapor

Sosyal medya platformu Instagram'da bugün (15 Ocak) kesintiler meydana geliyor.

Instagram çöktü mü sorusu internette çok arananlar arasına girdi.

Son 24 saatlik Downdedector raporunda zaman zaman kesintilerin oluştuğu görülüyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnternetteki kesintileri raporlayan Downdedector verilerine göre son 24 saatte zaman zaman kullanıcılar Instagram'a ilişkin kesinti bildirimleri paylaşıyor.

Konu ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.