Instagram’da hikaye (story) izlenme sıralaması nasıl yapılıyor? Gizli algoritma çözüldü mü?

Instagram'da paylaşılan hikayeleri kimlerin izlediği kadar, izleyen kişilerin hangi sırayla listelendiği de merak ediliyor. Bazı kullanıcılar aynı kişilerin sürekli listenin üst sıralarında yer almasını profil ziyaretleriyle ilişkilendirirken bazıları ise sıralamanın izlenme zamanına göre yapıldığını düşünüyor. Peki, Instagram hikaye izlenme sıralaması nasıl belirleniyor? Gizli algoritma çözüldü mü, hikayeyi ilk izleyen kişi ile listenin en üstünde yer alan kişi aynı mı?

INSTAGRAM HİKAYE İZLENME SIRALAMASI NASIL YAPILIYOR?

Instagram hikaye izlenme sıralamasının nasıl hesaplandığına ilişkin tüm ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmış değil. Bu nedenle listedeki kişilerin hangi ölçütlere göre üst sıralarda yer aldığını kesin olarak söylemek mümkün değil.

Instagram'ın hikayelerin ana ekrandaki sıralamasına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda izleme geçmişi, etkileşim geçmişi ve kullanıcılar arasındaki yakınlık gibi unsurların önemine değinildi. Ancak bu açıklamalar, hikayeyi paylaşan kişinin izleyenler listesindeki sıralamanın aynı ölçütlerle hesaplandığını kesin olarak göstermiyor.

INSTAGRAM HİKAYESİNDE İLK BAKAN KİŞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Instagram hikayesini ilk izleyen kişinin, izleyenler listesinin en üstünde yer alan kişiyle her zaman aynı olması gerekmiyor. Listenin üst sıralarında görünen bir kullanıcının hikayeyi ilk izleyen kişi olduğu ya da hesabı sürekli kontrol ettiği sonucuna yalnızca bu sıralamaya bakarak ulaşılamaz.

Özellikle çok sayıda görüntüleme alan hikayelerde listenin hangi mantıkla sıralandığını yalnızca görünen isimlerden anlamak mümkün değil. Bu nedenle ilk sırada yer alan kişinin kullanıcıyla daha fazla ilgilendiği yönündeki yorumlar kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.

INSTAGRAM HİKAYE SIRALAMASI PROFİL ZİYARETLERİNE GÖRE Mİ BELİRLENİYOR?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri de profil ziyaretlerinin hikaye izlenme sıralamasını etkileyip etkilemediği. Ancak Instagram, bir kişinin profilinizi kaç kez ziyaret ettiğini gösteren bir ziyaretçi listesi sunmuyor. Ayrıca profil ziyaretlerinin hikayeyi izleyenler listesindeki sıralamayı nasıl etkilediğine ilişkin kamuya açık, kesin bir formül bulunmuyor.

Bu nedenle bir kişinin hikâye izleyenler listesinde sürekli üst sıralarda görünmesi, o kişinin profili sık sık ziyaret ettiğini kanıtlamıyor.

INSTAGRAM HİKAYE İZLENME SIRALAMASI GİZLİ ALGORİTMASI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Instagram hikaye izlenme sıralamasının bütün ayrıntılarıyla çözüldüğünü söylemek için yeterli bilgi bulunmuyor. Platformun bazı sıralama sistemleri hakkında yaptığı açıklamalar olsa da hikayeyi izleyen kişilerin listesindeki sıralamanın tüm kuralları açıklanmış değil.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan, belirli bir kişinin listenin üstünde görünmesinin özel bir ilgiye işaret ettiği yönündeki iddialar bu nedenle kesin bilgi olarak kabul edilmemeli. İzlenme sıralamasını değerlendirirken doğrulanmış açıklamalarla kullanıcıların kişisel gözlemlerini birbirinden ayırmak gerekiyor.

