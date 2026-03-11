Menü Kapat
10°
İOKBS geç başvuru var mı? 2026 Bursluluk sınavı başvuruları son günü

On binlerce öğrencinin ilgiyle takip ettiği 2026 bursluluk sınavı başvurularında son aşamaya girildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için müracaat süreci 9 Şubat’ta başlamıştı. 5’inci sınıftan 11’inci sınıfa kadar pek çok öğrencinin katılım sağlayabildiği sınavda başvuruların hangi tarihte biteceği merak konusu oldu.

İOKBS geç başvuru var mı? 2026 Bursluluk sınavı başvuruları son günü
Öğrencilere eğitim yaşamında önemli imkânlar sunan için dönemi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı müracaatları 9 Şubat tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştı. Son başvuru tarihine yaklaşılmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler takvimi dikkatle izliyor.

İOKBS geç başvuru var mı? 2026 Bursluluk sınavı başvuruları son günü

BURSLULUK SINAVI GEÇ BAŞVURU VAR MI?

9 Şubat’ta başlayan başvuru dönemi 11 Mart’ta sona erdi. Yurt içindeki adayların başvuruları “www..gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr” internet adresleri üzerinden kabul edilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler işlemlerini sistem aracılığıyla, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği ya da müşavirliği üzerinden gerçekleştirebilecek. İOKBS kapsamında herhangi bir geç başvuru günü duyurulmadı.

İOKBS geç başvuru var mı? 2026 Bursluluk sınavı başvuruları son günü

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az yedi gün önce “meb.gov.tr” internet sitesinden temin edilebilecek. İOKBS, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak. Sınav sonuçları ise 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

