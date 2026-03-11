İOKBS geç başvuru var mı? 2026 Bursluluk sınavı başvuruları son günü

Öğrencilere eğitim yaşamında önemli imkânlar sunan bursluluk sınavı için başvuru dönemi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı müracaatları 9 Şubat tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştı. Son başvuru tarihine yaklaşılmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler takvimi dikkatle izliyor.

BURSLULUK SINAVI GEÇ BAŞVURU VAR MI?

9 Şubat’ta başlayan başvuru dönemi 11 Mart’ta sona erdi. Yurt içindeki adayların başvuruları “www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr” internet adresleri üzerinden kabul edilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler işlemlerini sistem aracılığıyla, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği ya da müşavirliği üzerinden gerçekleştirebilecek. İOKBS kapsamında herhangi bir geç başvuru günü duyurulmadı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az yedi gün önce “meb.gov.tr” internet sitesinden temin edilebilecek. İOKBS, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak. Sınav sonuçları ise 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.