Bu hafta sonu 26 Nisan Pazar günü yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan İOKBS sınav giriş belgesi sayesinde adaylar, sınava hangi okulda katılacaklarını öğrendi. Sınav öncesinde son kontrollerini gerçekleştirenler ve çıktı almak isteyen adaylar ise İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranını ziyaret ediyor. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) giriş belgesi nasıl temin edilir?

Özetle

HABERİN ÖZETİ İOKBS giriş belgesi nereden nasıl indirilir? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı 26 Nisan Pazar günü yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde adayların sınav giriş belgelerini nasıl temin edebilecekleri ve sınavın detayları hakkında bilgi verilmektedir. İOKBS sınav giriş belgeleri e-Okul VBS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile indirilebilir. Sınav 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak ve tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilimler) derslerinden çoktan seçmeli soruları içerecektir.

İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL İNDİRİLİR?

Bursluluk sınavına katılacak adayların sınav giriş belgelerine erişebilmesi için iki ana yöntem bulunuyor. Veliler ve öğrenciler, e-Okul VBS sistemine T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Sınav Bilgileri" bölümüne tıklayarak İOKBS giriş yerlerini görüntüleyebilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinde yer alan duyurular sekmesinden "2026 İOKBS Giriş Belgesi Sorgulama" bağlantısına tıklayarak, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle belgeye doğrudan ulaşım sağlanabilir.

İOKBS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEB takvimine göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacak. Türkiye saatiyle saat 10.00’da başlayacak olan sınav, tüm sınıf düzeyleri için tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavının kapsamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen müfredat doğrultusunda hazırlanıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, kendi sınıf seviyelerine uygun derslerden sorumlu tutulacak. Sınavda temel olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilimler) derslerinden çoktan seçmeli sorular yer alacak.