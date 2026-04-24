Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İOKBS giriş belgesi nereden nasıl indirilir? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

İOKBS sınav giriş belgesi, 2026 yılı oturumuna katılım sağlayacak adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ve yüz binlerce öğrencinin eğitim desteği elde edebilmek amacıyla büyük bir beklentiyle takip ettiği 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu hafta sonu yapılacak. 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da Türkiye genelinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirilecek olan önemli sınav öncesinde, adayların hangi okulda, hangi salonda ve kaç numaralı sırada oturacağını belirten belgeleri yanında bulundurması gerekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 17:51

Bu hafta sonu 26 Nisan Pazar günü yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan İOKBS sınav giriş belgesi sayesinde adaylar, sınava hangi okulda katılacaklarını öğrendi. Sınav öncesinde son kontrollerini gerçekleştirenler ve çıktı almak isteyen adaylar ise İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranını ziyaret ediyor. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) giriş belgesi nasıl temin edilir?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
26 Nisan Pazar günü yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde adayların sınav giriş belgelerini nasıl temin edebilecekleri ve sınavın detayları hakkında bilgi verilmektedir.
İOKBS sınav giriş belgeleri e-Okul VBS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile indirilebilir.
Sınav 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak ve tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
Sınav, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilimler) derslerinden çoktan seçmeli soruları içerecektir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL İNDİRİLİR?

Bursluluk sınavına katılacak adayların sınav giriş belgelerine erişebilmesi için iki ana yöntem bulunuyor. Veliler ve öğrenciler, e-Okul VBS sistemine T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Sınav Bilgileri" bölümüne tıklayarak İOKBS giriş yerlerini görüntüleyebilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinde yer alan duyurular sekmesinden "2026 İOKBS Giriş Belgesi Sorgulama" bağlantısına tıklayarak, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle belgeye doğrudan ulaşım sağlanabilir.

İOKBS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEB takvimine göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacak. Türkiye saatiyle saat 10.00’da başlayacak olan sınav, tüm sınıf düzeyleri için tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavının kapsamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen müfredat doğrultusunda hazırlanıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, kendi sınıf seviyelerine uygun derslerden sorumlu tutulacak. Sınavda temel olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilimler) derslerinden çoktan seçmeli sorular yer alacak.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.