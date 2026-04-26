Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?

Bursluluk Sınavı puan hesaplama yöntemi, İOKBS 2026 oturumuna katılım sağlayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilen tek oturumla tamamlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı İOKBS sınavında, tüm sınıf düzeylerindeki adaylara dört seçenekli 80 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler yöneltildi ve 100 dakika cevaplama süresi tanındı. 2026 Bursluluk Sınavı soruları ve yanıt anahtarı sayesinde öğrenciler, doğru ve yanlış cevaplarını denetleme fırsatı elde edecek. Bu doğrultuda Bursluluk Sınavı puan hesaplama formülüne ilişkin ayrıntılar da gündeme taşındı.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 16:39

İOKBS puan hesaplama tablosu, 26 Nisan Pazar günü yapılan oturuma katılan adaylar tarafından incelenmeye devam ediyor. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik ’nda, tüm sınıf seviyelerine 80 sorudan oluşan test uygulandı. Adaylara 100 dakika verilen sınav, tek oturum halinde sona erdi. Bununla birlikte Bursluluk Sınavı cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler, doğru ve yanlış cevap sayıları üzerinden puan hesaplama imkânı elde edecek. Peki, İOKBS Bursluluk Sınavı puanı hangi yöntemle hesaplanır, katsayı oranı nedir?

İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrası puan hesaplama yöntemleri ve burs kazanmak için gereken net sayısı hakkında bilgiler verilmektedir.
Her üç yanlış cevap, bir doğru cevabın puan değerini silmektedir.
Ham puanlar, test ortalamaları ve sınava giren öğrenci sayısı üzerinden standart sapma hesaplanarak Standart Puan'a dönüştürülür.
Her testin standart puanları, katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puanları hesaplanır.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilir.
Burs kazanmak için gereken net sayısı, sınavın zorluk düzeyine ve genel başarı ortalamasına göre değişmekle birlikte, 5, 6, 7. sınıf öğrencileri için genellikle 85-92 net arası, 8. sınıf ve lise düzeyindeki öğrenciler için ise 80 net ve üzeri değerler kazanma olasılığını artırmaktadır.
Özel kontenjan hakkına sahip adaylar için baraj puanları daha düşük seviyelerde seyredebilir.
İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?

İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınava, resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katıldı. Tüm sınıf seviyelerine dört seçenekli 80 sorunun yöneltildiği sınav, 100 dakika sürdü. Bursluluk Sınavı puan hesaplama formülü de oturumun tamamlanmasının ardından detaylı biçimde incelenmeye başlandı.

Bursluluk sınavında geçerli olan temel kurala göre, yanlış yanıtlar doğru cevap sayısını doğrudan etkilemektedir. Bu sistem kapsamında her üç yanlış cevap, bir doğru cevabın puan değerini silmektedir. Bu nedenle öğrencilerin emin olmadıkları soruları rastgele işaretlemek yerine boş bırakmaları, net sayılarının düşmemesi açısından oldukça önemlidir. Boş bırakılan sorular puan hesaplamasına dâhil edilmezken, yapılan her yanlışın puan tablosuna olumsuz bir etkisi olacağı unutulmamalıdır.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?

BURSLULUK SINAVI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınava katılan adayların İOKBS puanı, MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre şu şekilde hesaplanır;

a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu aracılığıyla okunur.

b. İOKBS’de soru yöneltilen derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilir.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?

c. Her testte yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli yanıtlar üzerinden ham puanlar hesaplanır. Böylece her aday için dört ayrı ham puan elde edilir.

ç. Tüm öğrencilerin ham puan toplamı, sınava katılan öğrenci sayısına bölünerek her testin ortalama değeri belirlenir.

d. Ham puanlar kullanılarak, test ortalamaları ve sınava giren öğrenci sayısı üzerinden her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); ilgili testin ortalaması ve standart sapması esas alınarak, tüm öğrencilerin ham puan ortalamasını 50’ye ve standart sapmasını 10’a dönüştüren işlem sonucunda elde edilir.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?

f. Her test için belirlenen standart puanlar, tabloda yer alan katsayılarla çarpılarak testlerin ağırlıklı standart puanları hesaplanır.

ğ. Cevap anahtarında hata bulunması ve bunun Merkez Sınav Kurulu kararıyla tespit edilmesi durumunda, soru iptal edilmeyip doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilir.

h. Değerlendirme sürecinde Merkez Sınav Kurulu veya yargı organları tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden düzenlenir.

ı. Sınava girdiği halde cevap kağıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmaz.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilir.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?

BURS KAZANMAK VE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPILMALI?

Bursluluk sınavında başarılı sayılmak ve aylık burs desteğinden yararlanmak için gerekli net sayısı, her yıl sınavın zorluk düzeyine ve genel başarı ortalamasına göre değişiklik göstermektedir. MEB tarafından belirlenen taban puanlar sabit olmayıp, adayların performansına ve kontenjan türlerine göre şekillenmektedir. Genel bir analiz yapıldığında, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin 100 soruluk sınavda 500 tam puana yaklaşabilmeleri için genellikle 85 ile 92 net aralığını aşmaları gerekmektedir. Sınavın kolay olduğu dönemlerde rekabet artarken baraj puanları yükselmekte, soruların zor olduğu yıllarda ise daha düşük netlerle burs kazanma ihtimali doğmaktadır. 8. sınıf ve lise düzeyindeki öğrenciler için ise kontenjan durumuna bağlı olarak 80 net ve üzeri değerler kazanma olasılığını artırmaktadır.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır kat sayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç net ile kazanılır?

Özellikle “Öğretmen Çocuğu”, “Korunmaya Muhtaç Çocuk” veya “Bulunduğu Yerde Okul Yok” gibi özel kontenjan hakkına sahip adaylar için baraj puanları genel kontenjana göre daha düşük seviyelerde seyredebilir. Bu gruptaki öğrencilerin kendi kategorilerinde 75-80 net ile de hedeflerine ulaşabildiği gözlemlenmektedir. Ancak en sağlıklı yaklaşım, ders katsayıları arasındaki dengeyi koruyarak yanlış sayısını en aza indirmek ve 90 net seviyesini hedefleyerek puanı güvence altına almaktır.

