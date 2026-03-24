İOKBS sınav yerleri belli oldu mu? 2026 bursluluk sınav takvimi

Bursluluk sınavının tarihi MEB takvimi doğrultusunda netlik kazandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı ve 9, 10, 11. sınıf lise öğrencilerinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), özellikle ekonomik zorluk yaşayan öğrenciler açısından ayrı bir değer taşıyor. Eğitim süreci boyunca devam eden bu nakdi destekten yararlanmak isteyen ve aylar öncesinden hazırlıklara başlayan adaylar, sınav tarihini ve sınav merkezlerini araştırıyor. Peki, İOKBS sınav yerleri açıklandı mı?

2026 İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da ülke genelindeki tüm sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde uygulanacak. Sınav kapsamında adaylara tüm sınıf düzeylerinde toplam 80 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınav giriş belgeleri çoğunlukla sınavdan bir hafta önce yayımlanıyor. Sınav yerleri ile giriş belgelerinin, sınav tarihinden en az 7 gün önce; yani Nisan ayının üçüncü haftasından itibaren “www.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden erişime sunulması öngörülüyor.