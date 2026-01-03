Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İptal edilen uçak seferleri var mı? 3 Ocak sefer iptalleri

Kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle birçok şehirde uçuş planlamaları yeniden revize edilirken, özellikle İstanbul Havalimanı çıkışlı seferler en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 3 Ocak iptal edilen seferler hangileri?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 10:11

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları hava trafiğini de negatif etkiledi.

Birçok yolcu Uçuşlar iptal mi? sorusunun yanıtını merak ediyor.

3 Ocak Cumartesi günü için İstanbul Havalimanı çıkışlı çok sayıda iç hat uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

İstanbul’dan Trabzon ve Mardin’e planlanan sabah uçuşları iptal edilirken, Şanlıurfa ve Adıyaman seferleri de gerçekleştirilemedi.

Denizli, Amasya, Elazığ, Sivas ve Malatya uçuşları hava şartları nedeniyle iptal edilen diğer güzergâhlar oldu.

Yetkililer yolcuların havalimanına gitmeden önce mutlaka uçuş durumlarını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Saat 10:00 itibariyle THY iptal edilen seferler şöyle:

  • 10:00 Ankara
  • 10:00 İzmir
  • 11:00 Ankara
  • 12:00 İzmir
  • 14:00 Ankara
  • 16:15 Batman
#Yaşam
