İptal edilen uçak seferleri var mı? 3 Ocak sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları hava trafiğini de negatif etkiledi.

Birçok yolcu Uçuşlar iptal mi? sorusunun yanıtını merak ediyor.

3 Ocak Cumartesi günü için İstanbul Havalimanı çıkışlı çok sayıda iç hat uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

İstanbul’dan Trabzon ve Mardin’e planlanan sabah uçuşları iptal edilirken, Şanlıurfa ve Adıyaman seferleri de gerçekleştirilemedi.

Denizli, Amasya, Elazığ, Sivas ve Malatya uçuşları hava şartları nedeniyle iptal edilen diğer güzergâhlar oldu.

Yetkililer yolcuların havalimanına gitmeden önce mutlaka uçuş durumlarını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Saat 10:00 itibariyle THY iptal edilen seferler şöyle: