Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İran'a giden Ağrılı 3 gençten 2 haftadır haber alınamıyor

Van'daki sınır kapısından turistik amaçla İran'a geçen üç Ağrılı gençten 15 gündür haber alınamıyor. İddiaya göre fotoğraf çekerken İran güvenlik güçlerince gözaltına alınan A.B., M.D. ve A.I.'dan o tarihten bu yana iletişim kurulamıyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'a giden Ağrılı 3 gençten 2 haftadır haber alınamıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 18:13

’daki sınır kapısından ’a geçen üç Ağrılı gençten 15 gündür haber alınamıyor. Turistik amaçla İran’a giden gençlerin, fotoğraf çektikleri gerekçesiyle İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN GÖZALTINA ALINDILAR İDDİASI

İddiaya göre Ağrılı A.B. M.D. ve A.I., yaklaşık 15 gün önce Van sınır kapısından İran’a giriş yaptı. Gençler, turistik gezileri sırasında fotoğraf çekerken İran güvenlik güçlerince gözaltına alındı. O tarihten beri gençlerle iletişim kesildi.
Endişeli aileler, ’na ulaşmakta güçlük çekiyor. Ne yapacaklarını bilemeyen aileler çaresiz bir bekleyiş içinde.

İran'a giden Ağrılı 3 gençten 2 haftadır haber alınamıyor

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

A.I.’nın babası Halil Işık yaşadıkları süreci şu sözlerle dile getirdi: "Oğlumuz, turistik gezi için İran’a geçti. Arkadaşı fotoğraf çektiği için gözaltına alındığını öğrendik. Ancak 15 gündür ne kendisinden ne de yetkililerden hiçbir bilgi alamıyoruz. Çok endişeliyiz. Sesimizi duyuramıyoruz. Dışişleri ve yetkililerden oğlumuzun sağ salim bir an önce ’ye dönmesi için yardım bekliyoruz."

"TEK İSTEDİĞİM EŞİMİN SAĞ SALİM GERİ DÖNMESİ"

A.I.’nin eşi Dilara Işık, yaşadıkları belirsizlik ve endişeyi şöyle dile getirdi:

"Eşimle her gün konuşurduk, onun sesi bana güç verirdi. Ama 15 gündür ne bir ses, ne bir haber var. Telefonu kapandı, nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Dışişleri Bakanlığı’na ulaşmaya çalışıyoruz ama hiçbir karşılık alamıyoruz. Çok korkuyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Tek istediğim eşimin sağ salim geri dönmesi."
Aileler, yetkililerden diplomatik girişimlerin hızlandırılmasını ve gençlerin bir an önce Türkiye’ye sağ salim dönmesini talep ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
10 yaşındaki Eymen'im kahreden ölümü! Üzerine demir kapı devrildi! Feci olay sonrası alınan önlem şoke etti
ETİKETLER
#türkiye
#iran
#gözaltı
#dışişleri bakanlığı
#Van
#Habersiz
#Diplomatik Girişim
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.