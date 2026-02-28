Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada? İran’ın asker sayısı ve savaş uçağı sayısı

İsrail sabah saatlerinde İran’a yönelik harekât başlattıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun ABD ile birlikte gerçekleştirildiği ifade edilirken, art arda füzeler ateşlendi. ABD-İsrail ve İran arasında patlak veren savaşın ardından Ortadoğu’da gerilim yükselirken İran’ın askeri gücü de araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada? İran’ın asker sayısı ve savaş uçağı sayısı kaç?

İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada? İran’ın asker sayısı ve savaş uçağı sayısı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
16:22
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
16:22

ABD, İsrail ile birlikte İran'a ortak bir saldırı başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına cevap olarak Sadık Vaad 4 harekâtının başlatıldığını bildirdi. İran bu kapsamda Bahreyn, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Irak'taki ABD ye ait üsleri hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki mevkidaşlarına İran'ın meşru savunma hakkı çerçevesinde tüm savunma ve askeri kapasitesini kullanacağını dile getirdi. Peki, İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada?

İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada? İran’ın asker sayısı ve savaş uçağı sayısı

İRAN’IN ASKER SAYISI KAÇ?

İran, personel sayısı ve balistik füze programıyla dikkat çeken bir askerî yapıya sahip. İran, insan gücü bakımından dünyanın en güçlü ordularından birini elinde tutuyor. Her yıl açıklanan dünyanın en güçlü orduları listesinde İran 16. sırada yer alıyor. İran ordusu, 610.000 ile 650.000 Aktif asker ve yaklaşık 350.000 yedek askere sahip. Teknik bakımdan ise İran ordusunda;

Yaklaşık 2.000 T-72S, Zülfikar, Karrar Tankı

4.300’den fazla zırhlı araç

1.900’den fazla çok namlulu roketatar

2.700’den fazla topçu sistemleri bulunuyor.

İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada? İran’ın asker sayısı ve savaş uçağı sayısı

İRAN’IN KAÇ UÇAĞI KAÇ GEMİSİ VAR?

İran Hava Kuvvetleri filosunun önemli bir bölümü 1979 öncesi ABD yapımı ve eski Sovyet/Çin menşeli uçaklardan oluşuyor.

İran’ın toplam uçak sayısı 550 ile 640 arasında.

Bunlardan savaş uçakları sayısı 150 - 180

Saldırı uçakları sayısı 160’tan fazla

Nakliye uçakları ise 100’den fazla olarak belirtiliyor.

Ayrıca helikopter sayısının da 400’den fazla olduğu biliniyor.

İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada? İran’ın asker sayısı ve savaş uçağı sayısı

İran modernizasyon eksikliğini ise İHA ve füze teknolojileriyle kapatmaya çalışıyor. Özellikle Şahid serisi insansız hava araçları son yıllarda dikkat çekiyor.

Öte yandan Rus yapımı S-300 ve yerli üretim Baver-373 (S-400 muadili olarak değerlendiriliyor) tipi hava savunma sistemleri kullanıyor.

İran’ın ayrıca 109 gemi ve 25 denizaltısı da bulunuyor.

#İran Askeri Gücü
#İran Ordusu
#İran Hava Kuvvetleri
#İran Donanması
#İran Balistik Füzeler
#Yaşam
