İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada? İran’ın asker sayısı ve savaş uçağı sayısı

ABD, İsrail ile birlikte İran'a ortak bir saldırı başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına cevap olarak Sadık Vaad 4 harekâtının başlatıldığını bildirdi. İran bu kapsamda Bahreyn, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Irak'taki ABD ye ait üsleri hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki mevkidaşlarına İran'ın meşru savunma hakkı çerçevesinde tüm savunma ve askeri kapasitesini kullanacağını dile getirdi. Peki, İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada?

İRAN’IN ASKER SAYISI KAÇ?

İran, personel sayısı ve balistik füze programıyla dikkat çeken bir askerî yapıya sahip. İran, insan gücü bakımından dünyanın en güçlü ordularından birini elinde tutuyor. Her yıl açıklanan dünyanın en güçlü orduları listesinde İran 16. sırada yer alıyor. İran ordusu, 610.000 ile 650.000 Aktif asker ve yaklaşık 350.000 yedek askere sahip. Teknik bakımdan ise İran ordusunda;

Yaklaşık 2.000 T-72S, Zülfikar, Karrar Tankı

4.300’den fazla zırhlı araç

1.900’den fazla çok namlulu roketatar

2.700’den fazla topçu sistemleri bulunuyor.

İRAN’IN KAÇ UÇAĞI KAÇ GEMİSİ VAR?

İran Hava Kuvvetleri filosunun önemli bir bölümü 1979 öncesi ABD yapımı ve eski Sovyet/Çin menşeli uçaklardan oluşuyor.

İran’ın toplam uçak sayısı 550 ile 640 arasında.

Bunlardan savaş uçakları sayısı 150 - 180

Saldırı uçakları sayısı 160’tan fazla

Nakliye uçakları ise 100’den fazla olarak belirtiliyor.

Ayrıca helikopter sayısının da 400’den fazla olduğu biliniyor.

İran modernizasyon eksikliğini ise İHA ve füze teknolojileriyle kapatmaya çalışıyor. Özellikle Şahid serisi insansız hava araçları son yıllarda dikkat çekiyor.

Öte yandan Rus yapımı S-300 ve yerli üretim Baver-373 (S-400 muadili olarak değerlendiriliyor) tipi hava savunma sistemleri kullanıyor.

İran’ın ayrıca 109 gemi ve 25 denizaltısı da bulunuyor.