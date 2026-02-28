İran’ın nükleer silahı var mı, hangi ülkelere füze attı? Dünyada nükleer silahı olan ülkeler

2025 yılının Haziran ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) İran’ın nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla yükümlülüklerini ihlal ettiğini açıklamıştı. Hazırlanan raporda İran’In yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyum biriktirdiği yer aldı. Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunurken ülkelerin bu alanda yaptıkları yatırımlar son yıllarda 82 milyar doları geçti. 8 ülkenin nükleer savaş başlığına sahip olduğu bilinirken Rusya ve ABD gibi ülkelerde nükleer füze başlıkları sayısı dikkat çekiyor. Peki İran’ın nükleer silahı var mı, hangi ülkelere füze attı? İşte, nükleer silahı olan ülkeler listesi…

İRAN’IN NÜKLEER SİLAHI VAR MI?

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) 12 Haziran 2025 tarihinde yayımladığı raporlarda İran’ın nükleer silahların yayılmasını önlemek yükümlülüğünü ihlal ettiğini duyurmuştu.

UAEA’nın raporuna göre İran %60 saflıkta zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyum biriktirmiştir. Bu miktar 9 adet nükleer bomba üretmek için yeterli olabilecek potansiyele sahiptir. Bazı umanlar nükleer silah üretmesinin 1 ila 18 ay sürebileceğini ifade etmektedir. Resmi kaynaklara göre İran’ın nükleer füzesi bulunmamaktadır.

İRAN HANGİ ÜLKELERE FÜZE ATTI?

ABD ve İsrail’in Iran’a yaptığı saldırıların ardından misilleme gecikmedi. İran saldırıya karşı bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi. İran’dan yapılan açıklamada bölgedeki tüm ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındığı bildirildi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı ifade edildi.

NÜKLEER SİLAHI OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Dünyada toplam nükleer silah sayısının 12 binden fazla olduğu bilinirken nükleer gücü en yüksek olan ülkeler ABD ve Rusya oldu. Rusya, 5 bin 889 nükleer savaş başlığıyla, nükleer güce sahip ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Rusya'yı 5 bin 244 başlıkla ABD ve 410 nükleer başlıkla Çin takip ediyor. Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225, Pakistan'ın 170, Hindistan'ın 164, İsrail'in 90, Kuzey Kore'nin ise tahminlere göre 30 nükleer savaş başlığı var.