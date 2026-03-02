İrtikap ne demek? Tanju Özcan tutuklandı mı neden tutuklandı?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tansu Özcan ile Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Süleyman Can hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ali Sarıyıldız için konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulanırken, diğer 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj ve Nuhmar'ın mağdur olduklarını ileri sürerek Özcan hakkında şikâyetçi oldukları öğrenilmişti.

İRTİKAP NEDİR?

Kelime olarak irtikap kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı, kötü iş yapma, kötülük yapma, yiyicilik, yalan söyleme, hile yapmadır. İrtikap suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Peki irtikap ne demek veya irtikap nedir sorusunun cevabı nedir? İrtikap nedir sorusunun kısaca tanımı şu şekilde yapılmaktadır. “Bir kamu görevlisinin, görevinin sağladığı nüfuzdan yararlanmak suretiyle zorlama, hileli davranış veya ikna suretiyle kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması” irtikap olarak ifade edilir.

İRTİKAP SUÇUNUN CEZASI KAÇ YIL?

İrtikap suçu, yarar sağlamanın gerçekleşme biçimleri dikkate alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 250. maddesinde yer almaktadır. İrtikap suçunun cezası ise yine kanunda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Buna göre;

(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.