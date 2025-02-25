İş adamına şantaj tuzağı anbean kamerada! Oğlunun fotoğraflarını atıp 100 bin dolar istediler

İstanbul Sancaktepe’de 100 bin dolar talep ettikleri iş adamına ulaşamayan iki şüpheli, onun müzisyen oğluyla ders bahanesiyle buluşma ayarladı. Oğlunun fotoğraflarını çekip iş adamına göndererek tehditlerini sürdüren şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat 2025 tarihinde Sancaktepe’de bir kişinin şüpheli şahıslar tarafından tehdit edildiği bilgisi sonrası soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, iş adamı A.U.’nun şüpheliler tarafından aranarak ve mesaj yoluyla 100 bin dolar talep ettiği öğrenildi.

OĞLUYLA BULUŞMA AYARLADILAR

A.U.’nun bu talepleri dikkate almaması üzerine şüpheliler, sosyal medya üzerinden A.U.’nun müzisyen oğlu E.U.’ya ulaştıkları, çocukları için gitar kursu aldırmak istediklerini belirterek Kocaeli’deki bir alışveriş merkezinde buluşma ayarladıkları ortaya çıktı.

OĞLUNUN FOTĞRAFLARINI ÇEKİP BABASINA GÖNDERDİLER

Şüpheliler, E.U. ile buluştukları alışveriş merkezinde aracının ve kendisinin fotoğraflarını çekip, babası A.U.’ya göndererek tehditlerine devam ettikleri belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Alışveriş merkezi güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliler F.B. ve B.D.’yi 20 Şubat’ta İstanbul’un Fatih ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, ‘yağma’ suçlamasıyla adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.