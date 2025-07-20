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 | Özge Sönmez

İş adamını 6,5 milyon dolandırdılar! Yapmadıkları kalmadı: Eşinden bile para istediler

Bursa'da bir iş adamı, ortağının yönlendirmesiyle tam 5 milyon 800 bin lira dolandırıldı. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Bir kere para alan şüpheliler, iş adamını döverek daha da çok para istedi. Toplam zararın 6.5 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

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İş adamını 6,5 milyon dolandırdılar! Yapmadıkları kalmadı: Eşinden bile para istediler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 09:20

'da yaşayan 40 yaşındaki E.D., ortağı Y.K.'nin tavsiyesiyle R.M. ile tanıştı. R.M. de kendisini M.Ç. isimli şahısla tanıştırdı. M.Ç., iş adamına yurt dışından fon ve kredi sağlama vaadinde bulunarak milyonlarca lira dolandırdı.

İş adamını 6,5 milyon dolandırdılar! Yapmadıkları kalmadı: Eşinden bile para istediler

MİLYONLARCA LİRA KAPTIRDI

Şüpheli, müştekiden parça parça toplam 5 milyon 800 bin lira aldı. Ancak vaat edilen hiçbir kredi işlemi gerçekleşmedi. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan müşteki, M.Ç.'nin ayrıca kendisini darbettiğini, ve hakaretlerde bulunduğunu, hatta hürriyetinden yoksun bırakarak para istediğini ifade etti. Olay sırasında müştekinin eşi Z.E.D.'ye mesaj atarak 700 bin lira daha göndermesini sağladı.

İş adamını 6,5 milyon dolandırdılar! Yapmadıkları kalmadı: Eşinden bile para istediler

Şikayet üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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ETİKETLER
#bursa
#dolandırıcılık
#şiddet
#hakaret
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#Fon Dolandırıcılığı
#Kredi Dolandırıcılığı
#Yaşam
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