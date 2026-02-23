Menü Kapat
İş arayanlar müjde! Kamu personeli alımı ilanları yenilendi! Bakanlıklardan belediyelere memur alımı yapılacak

Şubat 23, 2026 14:33

Şubat 23, 2026 14:33
1
İş arayanlar için müjdeli haber geldi. Belediyelerden bakanlıklara kadar pek çok kamu kurumunda istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacak. Başvuru tarihleri kurumdan kuruma değişiklik gösterse de şubat, mart ve nisan ayları içerisinde başvuru işlemleri tamamlanabilecek. İşte yenilenen kamu personeli alımı ilanlarının detayları...

2
Bir kamu kurumunda devlet memuru olarak çalışmak isteyenler, sık sık kamu personeli alımı ilanlarını kontrol ediyor. Bu ilanlar ise zaman zaman yenilenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Şubat ayının son haftasına girilirken, iş arayışında olanlar için güzel bir haber geldi ve ilan sayfası yenilendi. Buna göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir çok kurumda memur alımı gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...

3
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 90 adet zabıta memuru alınacaktır.

Başvurular 30 Mart tarihinde başlayacak 3 Nisan tarihinde sona erecek.

4
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere denizdibi tarama başmühendisliği görev biriminde çalıştırılacak 30 sürekli işçi alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Şubat - 27 Şubat

5
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

İstanbul ili Beşiktaş Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 1 Nisan - 3 Nisan

6
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

İzmir ili Buca Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır

Başvuru tarihleri: 23 Mart - 25 Mart

7
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde şstşhdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Mart - 27 Mart

8
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 24 (yirmidört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 17 Şubat - 3 Mart

9
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 34 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2024 ve 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 02/05/2026 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Şubat - 5 Nisan

10
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI

Alımı yapılacak 250 (iki yüz elli) Vergi Müfettiş Yardımcısının 200 (iki yüz)'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından; 50 (elli)'si ise mühendislik fakültelerinin aşağıda isimlerine yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)

Başvuru tarihleri: 9 Mart - 18 Mart

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

