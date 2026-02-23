İş arayanlar müjde! Kamu personeli alımı ilanları yenilendi! Bakanlıklardan belediyelere memur alımı yapılacak

Bir kamu kurumunda devlet memuru olarak çalışmak isteyenler, sık sık kamu personeli alımı ilanlarını kontrol ediyor. Bu ilanlar ise zaman zaman yenilenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Şubat ayının son haftasına girilirken, iş arayışında olanlar için güzel bir haber geldi ve ilan sayfası yenilendi. Buna göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir çok kurumda memur alımı gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...