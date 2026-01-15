Menü Kapat
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

Ocak 15, 2026 15:58
1
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

İş arayanlar için müjdeli haber geldi. Birçok bakanlık farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Uzmandan kontrolöre, müfettişten mühendise pek çok branştan çalışan kısa süre içinde yeni işine yerleşebilecek. İşte personel alımı başvuru tarihleri, başvuru şartları ve boş pozisyonlara dair ayrıntılar…

2
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, POMEM, Teftiş Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD gibi birçok kurum personel alımı için ilanlarını yayınladı. Şimdi geriye kalan tek şey başvuru tarihlerinin başlaması. Kurumlar tarafından belirlenen başvuru şartlarını karşılayan vatandaşların pek çoğu yapılan değerlendirmenin ardından devlet memuru olarak çalışmaya başlayacak. İşte kalem kalem bakanlık personel alımına dair tüm detaylar…

3
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boşta bulunan 47 adet 7 ve 8'inci derece "kontrolör yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere personel alınacak.

Giriş sınavı için başvuru tarihleri: 12-26 Ocak 2026

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 28 Mart 2026'da yapılacak.

4
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında 5 müfettiş yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 655 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Sınava ön başvurular 14-21 Ocak 2026, nihai başvurular 2-5 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.

Sınavın yazılı bölümü, 7 Mart 2026'da Ankara'da ÖSYM e-Sınav Merkezi'nde elektronik olarak yapılacak.

5
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

İçişleri Bakanlığı, 40 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 02 - 06 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacak.

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri Hukuk Fakültesi Yazılım Mühendisliği İletişim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Psikoloji Bölümü mezunları başvurabilecek.

Başvuru tarihleri: 05 – 09 Ocak 2026

6
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen unvanlarında 473 sözleşmeli personel istihdam edecek.

İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın "www.afad.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.

Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.

7
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

POMEM PERSONEL ALIMI

Polis Akademisi'ne bağlı POMEM'lere, KPSS şartını sağlayan adaylar arasından toplam 10 bin öğrenci alınacak. Lisans mezunları için KPSS P3 en az 60, önlisans mezunları için KPSS P93 en az 65 puan şartı aranıyor. Başvurular, 31 Aralık 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasında pa.edu.tr üzerinden e-Devlet ile yapılacak ve 20 Ocak 2026 saat 17.00'de sona erecek.

8
İş arayanlara müjde! Bakanlıklar personel alımına başladı: İşte başvuru tarihleri ve boş pozisyonlar

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Öte yandan, Bakanlığın Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

Başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) elektronik ortamda 12 Ocak-23 Ocak 2026 döneminde yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 28-29 Mart 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

