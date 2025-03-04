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 | Bengül Büyükhan

İş insanına dehşeti yaşattılar! 2 milyon lira haraç isteyip kafasına silah dayadılar

Adana'da 2 kişi iş insanı E.U.'nun otomobilinin önünü kesip, başına silah dayadı. İş insanının bağırarak çevreden yardım istemesi üzerine araçla bölgeden kaçan şüpheliler polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 11:05

Adana'da ambalaj üretim fabrikası olan 30 yaşındaki E.U'ya telefonla ulaşan, M.A. (17) ve E.E (17) isimli 2 kişi 2 milyon TL haraç kestiklerini söyledi. E.U. ise bu parayı vermeyeceğini belirtti. Bunun üzerine M.A ve E.E, S.İ.’inin kendilerine kiraladığı otomobil ile E.U.’un evinin önüne giderek pusuya yattı.

KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Haraç vermeyi kabul etmeyen E.U, görüşmenin ardından evinden çıkıp aracına bindiği sırada bir otomobildeki 2 zanlı önünü kesti.
Zanlılar, başına tabanca dayadıkları iş insanının bağırarak çevreden yardım istemesi üzerine araçla bölgeden kaçtı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E. U.’nun ihbarı üzerine olayı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Olayın gerçekleştiği yerden itibaren yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası izleyen polis, M.A ve E.E’inin saklandığı adresi tespit etti.

AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Operasyon düzenleyen polis M.A, E.E ve otomobili kiralayan S.İ.’yi yakaladı. Yakalanan M.A ve E.E kendilerini azmettiren şahsın M.O'nun (32) olduğunu ileri sürdü. Araştırma polisi bunun üzerine M. O.’yu da yakaladı. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin tahkikatı sonucu adliyeye sevk edilen M.A ve E.E tutuklandı, S.İ. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#iş adamı
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